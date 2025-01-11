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娛樂 電影

打平生涯最高預算？神導諾蘭新片《奧德賽》被爆成本超高

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎「神導」克里斯多夫諾蘭執導新片《奧德賽》預計今年初正式開拍，除了已知集合包括麥特戴蒙、「蜘蛛人」湯姆霍蘭德、安海瑟薇、辛蒂亞、露琵塔尼詠歐、羅勃派汀森以及莎莉賽隆等堅強陣容，外媒也曝光該片成本將高達2.5億美金（約台幣82.7億元）。

導演克里斯多夫諾蘭（右）上一部執導的《奧本海默》，讓他和男主角席尼墨菲都拿下奧斯卡。（美聯社）導演克里斯多夫諾蘭（右）上一部執導的《奧本海默》，讓他和男主角席尼墨菲都拿下奧斯卡。（美聯社）

諾蘭本人也會擔任《奧德賽》編劇，並與太太艾瑪湯瑪斯（艾瑪諾蘭）共同以Syncopy製作公司名義製作該片，更繼獲獎無數的《奧本海默》後再度與環球影業攜手合作。電影上月底驚喜曝光部分細節，包括題材為「神話動作史詩」，並將使用全新IMAX膠卷技術、跨越全球取景拍攝。

雖然其他細節按照諾蘭慣例保密到家，但據說電影的預算將高達2.5億美金，與諾蘭執導生涯目前最貴《黑暗騎士：黎明昇起》的成本持平。不過《黑暗騎士：黎明昇起》當初預算估計為2.5至3億美金，在稅收優惠後則縮減至約2.3億美元。

而先前還有消息指出，諾蘭將充分發揮他的想像力，擁抱《奧德賽》中的神話與奇幻元素，相較於他過去的作品似乎又是全新挑戰，不過還是等到2026年7月17日電影在全球上映才能揭曉了。

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