邱軍涉酒駕肇逃致死 基隆地院裁准羈押禁見

基隆地檢署偵辦歌手邱軍肇事逃逸致死案，今天下午以邱軍涉犯肇事逃逸罪、過失致死罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院晚間10時許裁准將邱羈押禁見。 （記者林嘉東攝）

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦歌手邱軍肇事逃逸致死案，今（7）天下午傳喚邱軍到案後，認定邱涉犯肇事逃逸罪、過失致死罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，基隆地院晚間9點05分召開羈押庭，晚間10點10分裁准將邱軍羈押禁見。

基隆地檢署承辦檢察官劉星汝為盡速釐清邱軍是否酒駕肇事後逃逸，發傳票通知邱軍今天下午3時到基隆地檢署偵訊，並指揮基隆市警二分局偵查隊告知邱須準時出庭；邱頭戴黑色帽子、口罩，搭基隆市警二分局偵查隊偵防車提前抵基隆地檢署，面對媒體訊問：「要不要道歉」，邱不發一語，走進偵查庭。

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基隆地檢署偵辦歌手邱軍肇事逃逸致死案，今天下午聲押邱軍，法院晚間9時許召開羈押庭，10時許裁准將邱軍羈押禁見。 （記者林嘉東攝）

由於邱到案後稱，撞到石頭，不知道撞到人，且否認酒駕，檢方偵訊近3小時後，邱否認酒駕，檢方認定邱涉犯刑法駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷而逃逸罪、過失致死罪等，犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

基隆地院晚間9點05分召開羈押庭，晚間10點10分裁准將邱軍羈押禁見。 法院裁定認為，邱軍案發後雖逃離現場，但事後都有應通知及傳喚自行到案，尚難認於犯罪後有逃亡之虞。但就邱軍發生車禍的原因，檢察官在羈押聲請書中指出，邱軍有酒後駕駛之情形，尚待檢察官調查當日用餐狀況，有必要傳喚相關證人釐清，且邱軍的手機尚未經數位還原，仍有遭遠端操控刪除內容的可能，故檢察官認為被告就此部分有與證人勾串、滅證之虞，因此裁定邱軍羈押，並禁止接見通信、授受物件。

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