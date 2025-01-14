NONO涉性侵5度開庭 今傳三名被害人隔離對質

士院今天上午第五度開審NONO（後）被控性犯罪案。（民眾提供）

〔記者溫于德／台北報導〕本名陳宣裕的已婚男藝人NONO，對6名女子性犯罪，檢方去年依3個強制性交、2個強制性交未遂、2個強制猥褻，共7罪起訴。士林地院今日第5度開庭，依性侵害防治法規定採不公開方式審理；據悉，法官今天排定傳喚三名被害人，透過指認室的隔離與NONO當庭對質。

前年6月有女模上網爆料指NONO曾在車上對她強吻，小紅老師後見NONO拒絕道歉也未承認犯行，決定替被害人挺身而出，赴台北地檢署提告。

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前年8月北檢首度傳喚NONO到庭，他否認所有指控，仍被依強制性交等5罪諭令50萬元交保。後續再有10人對NONO提告，北檢決定前年10月二度傳喚NONO，並當庭帶他前往偵查室外的「溫馨室」勘驗下體；後來北檢考量無管轄權，將全案移由士檢偵辦。

去年5月士檢偵結，依3個強制性交、2個強制性交未遂、2個強制猥褻，共7罪起訴NONO，並批他不知自重，為逞私欲而性侵、猥褻被害人、品行低劣、犯後態度迴避，請士院對他從重量刑。此後由士院接手審理至今。

NONO另被2女指控性犯罪，士檢考量罪嫌不足，去年11月對他處分不起訴，然經2女聲請再議，高等檢察署已發回由士檢續查。

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