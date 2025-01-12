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《問問星星吧》收視慘跌到2.2％！觀眾愛恨分明：賠大了

孔曉振（左）、李敏鎬新劇《問問星星吧》前三集收視差強人意。（Netflix提供）孔曉振（左）、李敏鎬新劇《問問星星吧》前三集收視差強人意。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇大卡司、大製作失靈了嗎？由李敏鎬、孔曉振主演的新劇《問問星星吧》製作費高達500億韓元（約台幣1.1億元），不料開播以來，從首集3.3%到昨晚第三集跌到2.2%，收視率陷入困境。

《問問星星吧》講述李敏鎬、孔曉振分飾婦產科醫生和太空站指揮官，是韓國罕見以外太空為背景的戲劇；由於是大卡司，加上昂貴的製作費，開播前引發廣泛關注。

孔曉振（左）、李敏鎬為新劇《問問星星吧》宣傳，可惜成績至今未見起色。（Netflix提供）孔曉振（左）、李敏鎬為新劇《問問星星吧》宣傳，可惜成績至今未見起色。（Netflix提供）

不過該劇播出後，引來觀眾愛恨分明，收視不升反降，有韓國網友大讚戲劇以外太空為背景，讓人耳目一新，不過也有人表示CG有些尷尬、「拍不出外太空宏偉感」、「收視這下賠大了」，甚至有粉絲直言，「光第一集就很難看下去」。

部分韓媒對該劇持保留態度，表示劇集還在初期階段，未來收視率能否反彈，仍可持續關注，加上登上太空站的李敏鎬能否完成使命，以及和孔曉振的戀情將如何發展，依舊讓戲迷感到好奇。

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