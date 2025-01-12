鬼鬼不談生父 棒棒堂接棒撇「不是我的」 網瘋批：低級

「鬼鬼」吳映潔無預警宣布自己已經生下女兒。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「鬼鬼」吳映潔本月10日無預警宣布自己誕下一名女兒，但是對於父親是誰卻絕口不提，甚至希望外界「不要再問了」，引發輿論譁然。與鬼鬼同期出道而且交情也很好的棒棒堂男孩輪流拍影片恭喜好友鬼鬼，不過接力否認自己是生父的行為卻被網友罵翻，覺得「一點也不好笑」。

棒棒堂六位成員，（左起）威廉、敖犬、王子、阿緯、小煜、小杰。（本報資料照，記者潘少棠攝）

最早上傳影片恭喜鬼鬼當媽的是「王子」邱勝翊，當時王子在影片中開玩笑擺擺手表明孩子不是他的，沒想到其餘5位成員也跟著接棒：「敖犬」莊濠全、「小煜」楊奇煜、「威廉」廖亦崟、「阿緯」劉峻緯、「小杰」廖允杰也輪流澄清自己不是孩子的爸。

請繼續往下閱讀...

王子是最早拍攝祝賀影片給鬼鬼的人。（翻攝自IG）

雖然大家都是好朋友，不過網友看到這些「祝賀片」覺得很不尊重人，還有人說：如果我是鬼鬼我會很生氣。更有網友痛批這種玩笑已經不好笑，根本就是低級，而且棒棒堂多位成員都已經是有家室的人，還開這種玩笑，根本就忘記自己的身分是公眾人物，這種低級的玩笑，非常噁心。

目前王子的社群已經找不到祝賀影片了。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法