大愛爭議再加1！女星昔遭無理刁難「不讓吃肉」黑幕曝光

資深歌手鄭琇月女兒、女星何以奇發文踢爆慈濟黑幕。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金鐘導演陳保中近日怒提告慈濟大愛電視台，起因為雙方合作的新戲《姊的魔法廚房》拍攝被迫中斷，導致他因此陷入財務困境，電視台也提出聲明駁斥，雙方各執一詞。事發過後也引許多人爆料更多黑幕，資深歌手鄭琇月女兒、女星何以奇也於今（9）日發文踢爆慈濟，引發關注。

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導演陳保中與大愛電視台合作戲劇被迫中斷，導致他深陷財務困境，怒提告電視台。（翻攝自臉書）

何以奇在臉書表示，剛出道時有接過大愛台的拍攝工作，在開拍之前一定會跟故事的主人公碰面，聽他們描述心路歷程，到此時都還很合理。沒想到在拍攝當下，主人公在一旁不停指手畫腳，連音量跟呼吸都要嚴格控管，讓她壓力山大。

更誇張的是某一次放飯時間，當時何以奇拿了一盒劇組便當剛準備要吃，遭一旁的慈濟師姐制止說，「穿我們的衣服坐姿要端正，而且不能吃葷」，當下她終於忍不住了，回嗆「那我脫掉就可以了對吧」，對方當下立刻皺眉說：「怎麼講話這樣子勒？」，接著持續用一種這個人應該被救贖的同情眼神看著何以奇，令她相當不適。

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何以奇文末更諷刺直言「大愛？愛？慈濟？慈？」，同時爆料是進去工作後，才發現大愛台跟她原先以為的有落差，「一切都是我們這些凡夫俗子（見識）太淺薄了。」

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