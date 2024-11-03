《CNBLUE來了》歌迷帶湯匙應援 鄭容和銀色假牙回敬

鄭容和送上飛吻，全場粉絲尖叫。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國樂團CNBLUE昨在林口體育館開唱，主唱鄭容和想「聽」有多少人到場，現場5500名粉絲的歡呼聲幾乎要掀翻屋頂，讓鄭容和心滿意足，用中文大喊「完美」！貝斯手李正信說唱個三天兩夜都不夠， 鄭容和則喊話「下次直接辦一個禮拜」，與大家不見不散。

李正信彈貝斯之外，昨晚還開金嗓演唱。（記者王文麟攝）

時隔7年，CNBLUE再度在台北演出，昨演唱24首歌曲，以《In My Head》、《Where You Are》開場，唱到夯曲《I’m Sorry》時，鄭容和也唱嗨了，站在舞台上奮力嘶吼，唱到表情猙獰也不在乎，全場BOICE（粉絲名）跟著音樂一起跳動，貝斯手李正信特別衝到台前送上飛吻，姜敏赫打著爵士鼓，連頭髮都亂了。

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姜敏赫賣命打鼓，帥氣不輸台前兩人。（記者王文麟攝）

由於昨天服裝主題是「銀色」，鄭容和裝上「銀色假牙」十分搶眼，而大批粉絲竟然帶來湯匙，讓3人笑翻，鄭容和大讚大家都很有創意，李正信直呼實在太強了，「不愧是台北粉絲，真的是很聰明！」

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