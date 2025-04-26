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娛樂 日韓

金秀賢沒說謊？6年前交往對象不是金賽綸 韓媒2線索指向「她」

韓媒爆料金秀賢在2017年到2019年另有女友。（翻攝自IG）韓媒爆料金秀賢在2017年到2019年另有女友。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓藝人金秀賢日前遭疑曾與已逝金賽綸在未成年時就交往，對此他多次否認並表示，與金賽綸是在2019年到2020年才交往，韓YTR李鎮浩也多次聲援金秀賢，表示金秀賢其實在2017年到2019年另有女友，如今女方的2點身分線索也被曝光，已有不少人猜出應該是「1女星」。

近期有消息指出，金秀賢聲稱是在2019年秋天才與金賽綸（圖）交往可能是真的。（翻攝自IG）近期有消息指出，金秀賢聲稱是在2019年秋天才與金賽綸（圖）交往可能是真的。（翻攝自IG）

多家韓媒指出，金秀賢在2017年到2019年都與一名圈內女星（以下簡稱A女）交往，A女也是演員，兩人在2019年春天左右分手，所以金秀賢聲稱2019年秋天才與金賽綸交往一事可能是真的。圈內知情人士也替金秀賢緩頰，「金秀賢當時與A女交往是公開的秘密，因此不太可能同時劈腿金賽綸」。

韓媒猜測與金秀賢在2017年至2019年交往的對象是前女團成員、演員安昭熙（圖）。（翻攝自IG）韓媒猜測與金秀賢在2017年至2019年交往的對象是前女團成員、演員安昭熙（圖）。（翻攝自IG）

外界也相當好奇A女的身分，報導也指出2線索，第一是偶像出身後來轉型演員，第二是曾經跟金秀賢待過同間經紀公司。種種跡象讓網友猜測A女就是女星安昭熙，她不僅曾是女團Wonder Girls一員，也曾是斐勇俊經紀公司KEYEAST的旗下藝人，與金秀賢同公司過，不過目前仍未證實此消息是否屬實。

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