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娛樂 最新消息

石英安祥離世 林千鈺痛失慈父 22年前兒子捐肝得以續命 告別式將於11月17日舉行

 石英安祥離世 林千鈺痛失慈父 22年前兒子捐肝得以續命 告別式將於11月17日舉行演藝圈長青樹石英10月27日辭世，享壽82歲。
（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈長青樹石英縱橫戲劇逾半世紀，昨證實10月27日於台大癌醫中心自然老化辭世，享壽82歲，女兒林千鈺及兒子林義山在社群悲痛發文說：「相信家父已經到另一個世界繼續散播快樂散播愛了。」

石英（右二）曾以電影《自由門神》獲金馬獎男配角提名。（中影提供）石英（右二）曾以電影《自由門神》獲金馬獎男配角提名。（中影提供）

石英生前曾4度叩關金鐘獎及金馬獎，繳出代表作電影《芳草碧連天》、《自由門神》及電視劇《保鑣》、《草地狀元》、《兄弟有緣》、《第一世家》等；轉戰民視後參演《娘家》、《夜市人生》、《嫁妝》多部八點檔，最後一次演出是客串《孟婆客棧》，從劇迷眼中的「國民爸爸」演到「國民阿公」，離世消息讓演藝圈群星與粉絲們萬般不捨。

石英安祥離世 林千鈺痛失慈父 22年前兒子捐肝得以續命 告別式將於11月17日舉行石英（後排右）生活美滿幸福，家人間感情親密。
（翻攝自臉書）

石英家人委請鳳凰藝能經紀公司協助處理治喪事宜，林千鈺及林義山對父親演藝事業成就為傲，提到石英自1966年參加電影公司演員招考出道以來，致力於台灣戲劇演出，他過去受訪曾言：「演戲演一輩子很幸運。演戲的人娛樂大眾服務社會帶來歡樂，對於自己而言也很快樂，就像是人間的神仙，真的很好！」

林千鈺（後）追隨爸爸石英的腳步進入演藝圈。（資料照）林千鈺（後）追隨爸爸石英的腳步進入演藝圈。（資料照）

石英2001年曾發現2公分的肝腫瘤，在手術切除後，因喜愛生食、吃保健品等習慣，引發猛爆性肝炎，後來兒子捐肝換一命；2018年感冒引發肺炎，鬼門關前走一遭後，淡出演藝圈含飴弄孫。

石英在台大醫院最後時光由當年做肝臟移植手術的醫師陪同，林千鈺及林義山不捨父親離開，盼石英的演出能化成力量永遠支持著大家。家屬規劃11月17日於台北市第二殯儀館舉辦追思告別式，靈堂留給至親好友悼念。

石英年輕時英俊帥氣。（資料照）石英年輕時英俊帥氣。（資料照）

<tag_a>石英小檔案

本名：林忠平


生日：生於1943年6月17日，卒於2024年10月27日，享壽82歲。

家庭：和演員妻子吳玲育有一對兒女林義山、林千鈺，女兒林千鈺承父母衣缽進入演藝圈，兒子林義山2002年捐肝救父。


出道：1966年參加電影公司演員招考


作品：


電影/1969年《危險的青春》、1987年《芳草碧連天》、1990年《鬼出嫁》、2001年《自由門神》


戲劇/1970年《請問芳名》、1974年《保鑣》、1991年《草地狀元》、1994年《兄弟有缘》、1996年《第一世家》、2008年《娘家》、2014年《嫁妝》、2021年《孟婆客棧》


成就：


1987年《芳草碧連天》提名第24屆金馬獎最佳男配角


1993年《草地狀元》提名第28屆金鐘獎最佳男主角


1995《兄弟有緣》提名第30屆金鐘獎最佳男配角


2001《自由門神》提名第38屆金馬獎最佳男配角

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