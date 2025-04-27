前主播胸部二度發育暗爽變大 老公秒指「出問題」

前主播蔡逸帆轉型成為藝人，並在節目上分享胸部病變經驗。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前主播蔡逸帆轉型成為藝人，她在節目上分享自己胸部病變的經驗，並指出自己大概3、4年前發現胸部產生變化，甚至還以為是「二度發育」還覺得變大一點也挺不錯，暗自竊喜。沒想到老公一眼指出她「大小胸」要她快去檢查，才發現自己長了腫瘤。

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蔡一帆說，剛開始她以為是自己生理期將至，胸部才會變得比較腫脹，但幾個月過去，生理期也輪過幾番，胸部都有變小，她雖然心中覺得奇怪，但也竊喜「該不會是二度發育」更認為胸部變大也挺好的。

蔡逸帆發生胸部變大，還以為是二度發育，沾沾自喜。（翻攝自臉書）

不過，胸部的變化也在她心中埋下懷疑的種子，她自己觸摸胸部檢查時，覺得有個像綠豆大小的硬塊在滾動的感覺，不過因為硬塊很小，她也沒有當成一回事。又拖了半年之後，蔡逸帆老是覺得自己左胸怪怪的，所以她乾脆把老公拉來當軍師，讓他看變大的胸部，還說「欸，不錯吧？」

蔡逸帆胸部的腫瘤經過檢查，並無危急性，但必須定時追蹤。（翻攝自臉書）

警惕性高的老公一眼就注意到她的左胸比右胸大，形成「大小奶」，趕緊要蔡逸帆去醫院檢查，果然超音波一照就發是顆約1公分的腫瘤，幸好沒有危急性，醫師要求她半年進行一次追蹤。蔡逸帆聽說沒有危急性，就更放心了，連半年追蹤也沒準時報到，直到最後腫瘤長到3公分，甚至連右胸也淪陷，被醫師提醒「這個大小，你可能要自己決定要不要直接一勞永逸的切掉」，蔡逸帆才感覺到事情嚴重性。

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目前蔡逸帆仍然在觀望中，因為她並不想動手術，但婦產科醫師告訴她，「真的腫瘤不會因為更年期而影響」，要她千萬不要掉以輕心，要乖乖遵守醫囑，定時追蹤檢查。

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