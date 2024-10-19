最具人氣綜藝節目-綜藝玩很大爽奪人氣獎 吳宗憲再喊金鐘國際化

吳宗憲（中）領軍KID（右）、坤達主持的《綜藝玩很大》奪最具人氣綜藝節目。（攝影新聞組攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕由吳宗憲領軍KID、坤達主持的《綜藝玩很大》在觀眾票選受到網友青睞今年以近2萬3千票拿下「最具人氣綜藝節目獎」，播出10年入圍7次金鐘，今年雖然跌出入圍名單，但在人氣獎項出口氣，以6千多票打敗去年得主《飢餓遊戲》，吳宗憲開心大喊「台灣藝能界加油」。

吳宗憲今年雙料入圍主持人獎、坤達擔任表演節目嘉賓，KID則是為了人氣獎特地前來典禮，3人昨合體的畫面感動不少「玩粉」。吳宗憲上台後先是大喊「台灣藝能界加油」，笑說還是要自肥一下，因為自己是倡導金鐘獎要開放觀眾票選的第一人，如今節目已拿下該獎兩次，讓他備感欣慰。

請繼續往下閱讀...

而吳宗憲事後也在受訪區表示，金鐘獎除了必須讓全民共同決定外，也應該要開放給其他華人，讓所有華語作品都有角逐的機會，「中國、東南亞和香港等地的作品都要放進來，金鐘獎才能做大、做久、做遠，我推動此事6年了，之後每一年我都會講，相信總有一天會等到。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法