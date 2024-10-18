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娛樂 最新消息

李銘順李銘忠兄弟拚獎 從金鐘戰到亞洲電視大獎

李銘順（右）、李銘忠兄弟將在金鐘獎與亞洲電視大獎拚最佳男主角。（資料照，記者陳逸寬攝）李銘順（右）、李銘忠兄弟將在金鐘獎與亞洲電視大獎拚最佳男主角。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李銘順、李銘忠分別以《誰殺了她》、《夜盲》入圍亞洲電視大獎男主角，兄弟檔不僅要在亞洲電視大獎同台競爭，更要在週六登場的金鐘獎共同角逐「迷你劇集（電視電影）男主角獎」，勢必會成為典禮的一大亮點。

另外，金鐘迷你劇戲王藍葦華以民視八點檔《愛的榮耀》黑道老大「蔡龍」一角，入圍亞洲電視大獎最佳男配角獎，將與范逸臣、沈昶宏等實力派演員角逐殊榮。製作人王珮華大讚：「藍葦華已得到二座金鐘獎，期待他再拿這座國際獎，用他的演技、突出的泡麵頭來征服大家。」

得知入圍消息時，藍葦華正在攝影棚拍戲，回到休息室，發現大家都在恭賀他，讓他又驚又喜。他謙虛說：「這個角色是大家一起共同創作的，感謝製作人給了我這麼大的發揮空間，讓我可以將蔡龍的隨性與正義感展現得淋漓盡致。」

在《愛的榮耀》飾演兒女的曾子益、王瞳更是在留言大讚「爸爸最棒」，讓藍葦華感到無比溫暖。

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