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金秀賢再添新料！ 《橫豎研》點名劈腿對象疑似有「這4人」

南韓自媒體《橫豎研究所》預告最新爆料。（翻攝自YouTube）南韓自媒體《橫豎研究所》預告最新爆料。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金秀賢之亂持續延燒，近日，再度遭南韓YouTube頻道《橫豎研究所》爆料，揭露金秀賢在與已故女星金賽綸交往期間出軌多人，而且對象都是眾所皆知的知名女星，然而，韓媒又出來透露，有2位劈腿對象都來自頂級女團，且目前已轉型成演員。

相關新聞：不只雪莉！韓智恩《Real》床戰金秀賢 痛訴創傷「有了後遺症」

根據目前情況，YouTube頻道《橫豎研究所》已更新直播封面預告，標題還特別下了「震驚獨家」，在畫面中可見有「4位女星」，分別是已故女星雪莉（崔真理）、IU（李知恩）以及「Wonder Girls」安昭熙、「miss A」裴秀智，其中有3人符合之前公布的女星線索。

此外，有網友發現這4人身上都有著驚人巧合，她們都曾經出演過金秀賢的電影《Real》，安昭熙在幾日前也曾被《橫豎研究所》特別點名，而雪莉和秀智皆為頂級女團出身，雖目前還未證實，但已在韓網引發熱烈討論。

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