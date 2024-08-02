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娛樂 最新消息

《魷魚遊戲2》重磅回歸 豪華陣容升級

李政宰為復仇，決定重回《魷魚遊戲》繼續闖關。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國超夯影集《魷魚遊戲》自2021年9月推出後風靡全球，眾所矚目的第二季昨公開前導預告，並曝光主角李政宰首張劇照；導演黃東赫親自寫信給全球粉絲，宣布第二季將於12月26日在Netflix上架。

《魷魚遊戲》上線後，劇中遊戲、衣服造型等掀全球模仿潮，黃東赫表示，自首季推出以來近3年了，現在心情無比興奮，記得第二季開拍第一天，不敢置信又回到《魷魚遊戲》的世界，當下感到很超現實，迫不及待想知道大家再次看到《魷魚遊戲》的感想，同時他更預告2025年第三季將迎來故事最終章。

《魷魚遊戲》第一季結尾，李政宰飾演的成奇勳發誓要報仇，於是決定重返遊戲，但黃東赫打趣拋出疑問說：「他（李政宰）真的能成功復仇嗎？」透露這回遊戲代表人物將很難對付，誰是最後贏家懸念重重。

此外，第二季陣容豪華程度再升級，除原班人馬李政宰、李炳憲、孔劉、魏嘏雋，還會加入任時完、姜河那、朴成焄、朴圭瑛、曹柔理、李大衛、T.O.P（崔勝鉉）等明星，粉絲期待爆表。

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