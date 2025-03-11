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周思齊多處職業病纏身！足底脂肪層被磨光 靠一招緩解不適

周思齊提到足底的脂肪層已被磨光，導致腳跟的骨頭感到不適。（記者陳奕全攝）周思齊提到足底的脂肪層已被磨光，導致腳跟的骨頭感到不適。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕退役職業棒球選手周思齊今特別替「華視MLB轉播記者會」站台，分享過去因長期打球而帶來的職業傷害，他提到足底的脂肪層已被磨光，導致腳跟的骨頭感到不適，只能穿增高鞋墊或練習用腳尖走路。

華視《MLB美國職棒看華視》記者會；周思齊、華視總經理劉昌德、中華職業棒球大聯盟秘書長 楊清瓏等人出席。（記者陳奕全攝）華視《MLB美國職棒看華視》記者會；周思齊、華視總經理劉昌德、中華職業棒球大聯盟秘書長 楊清瓏等人出席。（記者陳奕全攝）

43歲的周思齊去年9月引退，現在擔任亞洲棒球總會會長辜仲諒的特助，他說與人互動、與其他國家棒球隊交流確實有些挑戰，但因為喜歡棒球所以樂在其中。被問到是否懷念過去在球場的時光？他說那些成就感對一般人來說應該難以體會，「每天苦練就為了全壘打、跑到本壘得分，很能體會台上一分鐘，台下十年功。」

林淳霈（左起）、周思齊、黃柏麟；周思齊身體遭遇了不少職業病和運動傷害。（記者陳奕全攝）林淳霈（左起）、周思齊、黃柏麟；周思齊身體遭遇了不少職業病和運動傷害。（記者陳奕全攝）

然而練球多年的周思齊身體也遭遇了不少職業病和運動傷害，需要長期保養和修護，尤其是舊傷，「關節、手腕、肩膀、背部、阿基里斯腱，還有很多，全部加總一起疼痛就會很可怕，這是當職業球員的代價。」他提到自己也調整了走路的方式，現在是腳尖先著地，而非腳跟，並且需要穿增高鞋墊來減輕壓力，因為足底的脂肪層已被磨光，導致腳跟的骨頭感到不適。

富邦啦啦隊潔米（左起）、奶昔、栗子；聊到接下來李珠珢將重磅加入，3位皆表示相當歡迎。（記者陳奕全攝）富邦啦啦隊潔米（左起）、奶昔、栗子；聊到接下來李珠珢將重磅加入，3位皆表示相當歡迎。（記者陳奕全攝）

富邦啦啦隊目前已有5位韓籍成員，潔米、奶昔和栗子聊到接下來李珠珢將重磅加入，3位皆表示相當歡迎，「有韓援的加入提高自己的能力，是滿好的助力。」潔米說很期待富邦啦啦隊國際化；奶昔認為與其說是壓力，不如說是更精進自己，尤其是舞蹈能力的部分；栗子則說平時會請教韓籍成員韓文，向她們多多學習。

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