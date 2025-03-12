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家寧吸血生活過太奢侈！ 網挖Andy一家溫馨互動全看哭

有網友整理出家寧的生活與Andy做對比。（翻攝自IG）有網友整理出家寧的生活與Andy做對比。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTube頻道「眾量級」的Andy與家寧先前宣布分手，原以為兩人好聚好散，殊不知在昨（11）日，Andy突發布一支爆料影片，控訴家寧一家多年來的惡行。分手前只讓他領取固定月薪，還無法查公司帳目；分手後更是直接將他踢出頻道，還將「眾量級」商標登記在家寧母親的名下，Andy氣憤表示：「分手後他們直接讓我一無所有」。

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然而，眾多YouTuber開始替Andy發聲，甚至有網友整理出家寧的生活與Andy做對比，家寧一家住在豪宅，家寧全身滿是名牌，連哥哥都遭挖出狂開6家店，被網友直呼不要臉！而今年Andy回雲林老家過年的影片，讓網友全看哭，畫面中可見，Andy的家是典型的鄉下透天厝，家人連外出都只使用摩托車，生活相當勤儉。在他送紅包給爺爺時，爺爺堅持不拿錢，只留下了紅包袋；在全家人圍爐團聚時，媽媽也只想著給家人夾菜，一家人樸實溫馨的互動，感動眾多網友。

畫面中可見，Andy送紅包給爺爺時，爺爺堅持不拿錢。（翻攝自YouTube）畫面中可見，Andy送紅包給爺爺時，爺爺堅持不拿錢。（翻攝自YouTube）

Andy媽媽只想著給家人夾菜，一家人互動相當溫馨。（翻攝自YouTube）Andy媽媽只想著給家人夾菜，一家人互動相當溫馨。（翻攝自YouTube）

隨著對比的曝光，讓不少人心疼Andy，紛紛表示：「鼓勵Andy重新振作！支持你拿回屬於自己的一切」、「原來當初發生那麼多事，家寧一家就是人性很醜陋的一面」、「有時連孝親費都拿不出手，不知道你當初該有多難熬」，Andy的所有社交平台都湧入大量溫暖留言，希望他能藉此得到力量，正面對抗一切不公！

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