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娛樂 音樂

台大法律系畢業當偶像！正妹遭攻擊狠酸 學姐吳淡如說話了

〔記者陽昕翰／台北報導〕女團Primulav的正妹成員佳那去年自台大法律系畢業，有親戚好奇她畢業要考律師還是當總統，她卻堅定表示「我當偶像」，超霸氣的回應掀起Threads的網友討論；對此，同樣自台大法律畢業的吳淡如也發聲替學妹加油。

吳淡如昨晚在社群發文：「台大法律系當偶像，對不起學校栽培嗎？這眼光也未免太不寬。」認為現在已經不是做了任何選擇，就會影響到一輩子的年代，「你念的科系也不代表你一生都要從事這個行業。你曾經有過的志願，不代表你一輩子要奉行。」

偶像女團Primulav成員佳那。（翻攝Threads）偶像女團Primulav成員佳那。（翻攝Threads）

吳淡如也說，台大法律系沒有從事法律專業的人很多，「陳文茜和我都是台大法律系畢業的，我們都在做著自己喜歡的事，做一個自己能接受的人。」

吳淡如發聲替學妹佳那打氣，「直言不管做任何的事情，只要我們內心有熱情，非常非常想做，我們就可以做得很好。」

對於佳那的選擇被部分網友攻擊開酸，吳淡如認為，心裡不要有職業貴賤的區別，才是一個現代人，「與其關心別人該做什麼行業，不如好好關心自己的前途。」

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