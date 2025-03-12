影視界百人串聯！挺大罷免影片明發布為台灣「倒垃圾」

王師透露，百餘位台灣影視工作者串聯響應，以「Taiwan Action影片計畫」作為行動代號，將於明天中午推出首支挺大罷免影片。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕立法院藍白委狂刪中央政府預算，已引爆各界不滿，知名電影行銷人、作家、演員王師今在臉書透露，百餘位台灣影視工作者串聯響應，以「Taiwan Action影片計畫」作為行動代號，將於明天中午推出首支挺大罷免影片。

王師發文指出，導演楊力州於一月發文號召影視同業，一同參與支援罷免團體的影片拍攝行動，獲得大量不同領域的影視工作者報名無償支援，目前人數已超過百人，三金得主總計更超過20座獎項。

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「Taiwan Action影片計畫」預計製作至少6至8部短片，包含劇情、廣告、紀錄片等不同形式，目前已經完成3部。第一波影片以台灣民眾最熟悉的日常行為「倒垃圾」為題，將包含至少4支，以助攻3、4月的第二階段罷免連署為目標。第二波影片則將接棒聚焦至關重要的第三階段罷免投票，積極催出民眾上街投票罷免不適任民代的實際行動。

王師表示，這是台灣影視史上首次以單一目標匯聚而成的最大規模集體拍片公益行動，該系列行動並無任何政黨資金投入，所需資金全由團隊向民間自籌，所有導演皆為無酬參與，甚至帶著自己的班底和公司器材情義相挺。影視工作者們希望，在藍白立委違背人民所託的集體賣台行為之下，為台灣的存亡之秋盡一份自己的力量。

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