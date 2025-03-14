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娛樂 最新消息

曾國城丟代言！脫口期待黃子佼復出掀反彈 品牌發聲切割

曾國城（左）、徐乃麟11日談黃子佼，隨即被網友炎上。（資料照，記者陳奕全攝）曾國城（左）、徐乃麟11日談黃子佼，隨即被網友炎上。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城日前在媒體前談及對黃子佼復出看法，曾國城脫口表示，原本很期待對方復出，隨即被網友炎上、灌爆留言區，昨他發文道歉並表示會引以為戒、虛心接受批評，未料止血無效，由他代言的生技品牌發出聲明，決定終止與曾國城先生的代言合約，並陸續更換所有相關廣告與宣傳素材。

相關新聞：曾出言挺黃子佼！徐乃麟、曾國城急道歉滅火 DK揪關鍵：做法看不懂

聲明全文：

我是芳茲生技創辦人林明璇，自從創辦品牌以來，我們始終堅持「照顧全家人健康與美麗」的核心理念，同時身為二個孩子的媽媽，深刻理解每位家長對孩子的那份珍視與守護。每一個孩子都應在安全、受尊重的環境中成長，這是我們共同的心願。

近日，聆聽眾多粉絲對品牌代言人相關報導的關切，對於您們的擔憂與期盼我們感同身受。感謝您們一直以來對芳茲的支持與信任，也感謝您們勇於表達對兒少權益保護的堅持。

保護兒少健康成長，是社會共同的責任，也是芳茲不可動搖的核心價值。我們將持續投入資源支持兒童與青少年的健康成長計劃，為下一代的健康與幸福貢獻我們的力量。

經過審慎的評估，本公司決定終止與曾國城先生的代言合約，並陸續更換所有相關廣告與宣傳素材。我們將以溫柔的心與堅定的行動，守護兒少的純真與未來，並繼續與您攜手，為您和寶貝的家人創造美好健康的生活。

芳茲生技創辦人 林明璇

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