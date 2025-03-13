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娛樂 日韓

金賽綸為金秀賢「穿膠鞋」 網解釋原因令人淚目

韓國女星金賽綸日前過世，年僅24歲。（翻攝自IG）韓國女星金賽綸日前過世，年僅24歲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星金賽綸驚傳死訊，年僅24歲，令外界惋惜。金賽綸過世後，爆出男星金秀賢曾與金賽綸戀愛6年，更驚人的是，兩人交往時金賽綸僅15歲，根本尚未成年。2015年15歲的金賽綸和當時27歲的金秀賢開始交往，交往地2年金秀賢就被徵召入伍，金賽綸也因此穿上膠鞋。

金秀賢當兵時寫情書給金賽綸，表示自己的思念。（翻攝自YouTube）金秀賢當兵時寫情書給金賽綸，表示自己的思念。（翻攝自YouTube）

根據韓國自媒體《橫豎研究所》爆料，金秀賢入伍期間曾寄情書給金賽綸，信上還寫著：雖然見不到妳，請妳告訴我，妳的心意和想法，不想給你壓力，最想告訴妳想妳。《橫豎研究所》也曝光多張金秀賢在軍中發給金賽綸的「報備照」。

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金賽綸為金秀賢穿了5年膠鞋，韓國網友解釋，由於「穿膠鞋」有特殊意義，因此可見金賽綸的青春歲月都在等著金秀賢從軍中歸來。

金秀賢當兵時發給金賽綸的報備照。（翻攝自YouTube）金秀賢當兵時發給金賽綸的報備照。（翻攝自YouTube）

在韓國，膠鞋代表女方對男友的思念和等待，穿著膠鞋的女孩彷彿告訴全世界自己在等男友退伍。金賽綸在金秀賢入伍之後就開始穿起膠鞋，讓許多韓國網友替金賽綸感到心疼與不捨。另外，金賽綸曾經說過，她會一直穿膠鞋，直到金秀賢退伍，沒想到戀情結束之後，帶給金賽綸的不是幸福，反而是時刻噬骨的痛楚。

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