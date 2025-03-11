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娛樂 日韓

金秀賢爆交往未成年金賽綸！韓自媒體怒轟：等著被告吧

金賽綸（右）於2月16日在家身亡，昨日被爆出生前曾和金秀賢（左）交往6年。（翻攝自IG）金賽綸（右）於2月16日在家身亡，昨日被爆出生前曾和金秀賢（左）交往6年。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金賽綸於2月16日在家身亡，正巧與金秀賢的37歲生日是同一天，昨（10）日更有韓YTR爆料她生前曾和金秀賢交往6年，且剛開始交往時還是未成年。對此，金秀賢經紀公司也否認並喊告，不過卻遭爆料YTR反嗆：「和未成年發生關係，等著被告吧！」

YT頻道「橫豎研究所」遭金秀賢公司怒喊告，後續又發文反擊。（翻攝自YT）YT頻道「橫豎研究所」遭金秀賢公司怒喊告，後續又發文反擊。（翻攝自YT）

昨（10）日擁有90萬訂閱的自媒體「橫豎研究所」整理出金賽綸與金秀賢交往時間軸與女方家屬說法，遭金秀賢方怒喊告。橫豎研究所稍早反擊：「報導資料來源都是從金賽綸家屬那裡取得的，你要不要也對家屬也來一句 『法律應對』呢？和未成年女生交往，該不會發生關係了吧？我聽說明天就會有人正式提出檢舉，等著被告吧！如果偷偷威脅或收買家屬的話，後果會更嚴重喔」。

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