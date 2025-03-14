家寧媽反咬Andy「暗改收益帳戶」 眾量級社群掌控權成謎

眾量級內鬨風暴持續延燒。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕眾量級內鬨風暴持續延燒，家寧在Andy開撕3天後，今終於透過媽媽的公司「群海娛樂」做出回應，其中一點提到，公司去年10月後發現YouTube頻道收益帳戶已遭變更至Andy的帳戶，針對此事還有待Andy出面說明。

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在聲明中可以看到，關於薪資部分，群海娛樂表示，都有給Andy固定的薪資，且透過績效獎金及其他收益分配獲得「相應報酬」，強調，「與王先生之指控不符，金額差距甚大。」此點與Andy當時在影片中說的月薪5萬五以及「微薄的獎金」說法不一，令人不免好奇，Andy這10年來到底獲得了多少報酬，是否與他的工作量成正比。

至於社群帳號部分，群海娛樂指控，Andy於特定期間內，曾自行變更頻道收益分配至個人帳戶，強調相關情況應由王先生向大眾說明，以確保資訊透明。

而關於頻道管理權，Andy當時在影片中是說分手後擁有的眾量級IG、YT頻道權限都被踢掉，10年心血全消失；不過群海這邊的說法是2024年10月後，頻道收益帳戶突然變成轉到Andy名下，並沒有「奪走」Andy的社群帳號主控權，也表示TikTok帳號目前仍然綁定Andy的手機號碼，雙方各執一詞，令人霧裡看花。

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