金秀賢公司預告開戰！三度發聲：我們有明確證據

金秀賢捲入金賽綸案，引發爭議。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕YouTube頻道「橫豎研究所」近來爆出許多關於金秀賢、金賽綸過去交往細節，引發軒然大波，更是讓金秀賢形象一落千丈。其所屬公司今天（13日）第三度發表聲明，宣布下禮拜將發表立場，且強調握有明確證據，開戰意味濃厚。

金秀賢不但被爆出與當時還是未成年的金賽綸交往，還被金賽綸阿姨爆料過河拆橋，成為壓倒金賽綸的最後一根稻草，渣男形象瞬間引起網友撻伐。金秀賢所屬的公司Gold Medalist在本月10日發聲矢口否認，並稱這些都是子虛烏有，12日則表示立場不變，不願多作回應。

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今天公司再度強硬起來，表示為了澄清事實並回應毫無根據的謠言，Gold Medalist將基於明確的證據，於下禮拜正式發表立場。

此次聲明是否能止血，對金秀賢的未來相當重要，畢竟從《淚之女王》再度翻紅後，金秀賢行程滿檔，今年將推出Disney+影集《山寨人生》，與GD合作的綜藝節目《Good Day》雖然暫停錄製一次，不過並沒有宣布他退出節目，若是想繼續演藝生涯，恐怕得向社會大眾說清楚講明白。

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