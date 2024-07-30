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娛樂 最新消息

周興哲接棒天王 巡演空降印尼

周興哲（中）解鎖在印尼開唱的願望。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲「Odyssey旅程世界巡迴演唱會」日前成功插旗印尼雅加達，他紅遍東南亞、被粉絲封為「赤道小王子」，但卻從未見過印尼的小興星（粉絲名），因此向公司提出至印尼開唱的願望，沒想到開賣就長紅完售，他直呼：「Amazing！印尼的小興星們，真的太棒太棒了！」

周興哲紅遍東南亞、被粉絲封為「赤道小王子」。（星空飛騰提供）

當晚印尼歌迷從頭嗨到尾，跟唱每一首歌，讓周興哲和團隊感動不已，獻上彩蛋演唱印尼粉絲票選最想聽的《一樣美麗》，還演唱了《刻在我心底的名字》，甚至在最後一首歌《如果雨之後》時脫稿走下台，和歌迷零距離接觸擊掌，相約下次再見。

周興哲和歌迷零距離接觸擊掌。（星空飛騰提供）

「Odyssey旅程世界巡迴演唱會」已唱響北美、澳洲、新加坡、馬來西亞、泰國等指標性場地，據悉近30年來，只有「歌神」張學友、天王劉德華、天團F4、「周董」周杰倫、「情歌王子」張信哲和「國民歌王」任賢齊曾在印尼舉辦過大型演唱會，暌違了10年，才又由周興哲接棒，成為新一代中首位空降印尼舉辦大型個唱的華語男歌手。

回味當晚盛況，周興哲印象深刻，眾多的印尼粉絲用拼音學唱他的每首歌，甚至還因此學會聽講一點華語，一開場唱完《怎麼了》時，他不禁誇讚粉絲：「控台告訴我，你們的歌聲把音樂都壓過去了，但我喜歡你們這樣。」全場頓時爆出掀頂般的歡呼聲。

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