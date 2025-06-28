韓女星用餐遭羞辱 阿家生蠔闆娘道歉曝「沒阻止丈夫」原因

尹到怡日前到澎湖「阿家生蠔」用餐，卻遭老闆言語羞辱，引起爭議。（翻攝自YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「FANATICS」成員尹到怡近年定居台灣，目前以個人身份經營YouTube頻道，日前與友人前往澎湖當地知名的「阿家生蠔」用餐，卻遭到老闆言語羞辱，影片播出之後引發爭議，店家遭到炎上，對此老闆娘在影片下方留言道歉，並還原當天未能阻止丈夫的原因。

尹到怡的影片曝光後，除了老闆遭到炎上，也有不少人質疑老闆娘為何沒有出面阻止，老闆娘也在影片下方現身道歉，「很抱歉讓你們有這樣錯愕和突兀的經驗」，接著指出當時丈夫已經有喝了一點酒，情緒難以掌控，自己當下也無反應過來，另一方面則是尹到怡已經開始拍攝，因此不方便和丈夫確認，坦承對於拍攝確實有些顧慮，當下只希望早點結束。

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闆娘指出，不知道哪個環節丈夫突然不斷大喊「不給拍，全部都洗掉」，她當下也感到尷尬，之後發現丈夫將餐點收回，她才趁隙詢問，得知丈夫是因為不滿對方要拍攝卻沒有先問過，覺得為何要給對方這麼多方便。她坦言能理解丈夫的想法，由於自己被拍時也是連錯愕的時間都沒有，只能趁著鏡頭離開時向尹到怡表明「不要拍到她」。

闆娘表示，自己不太清楚大部分YouTuber是如何在一個店家拍攝影片的，但從這次經驗來看，認為應該要先取得店家同意比較好。最後鄭重向尹到怡及其友人道歉，認為語言不通再加上流程也出問題，發生讓兩人難堪與尷尬的場面，會與丈夫持續檢討，並稱讚尹到怡吃東西時真的很可愛，但仍感到抱歉。

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