賀瓏情斷天殘扯出Albee 「四大爭議事件」曝光全遭起底

《賀瓏夜夜秀》助理主持人「Albee」范乙霏昨日也發聲。（組合照，翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Albee」范乙霏當年自節目《我愛黑澀會》發跡，近來因為捲入賀瓏與已逝前女友「天殘」的感情風波，再度成為話題人物。她出道多年以來，多次因為爭議事件登上新聞版面，包括直播批評餐廳、捲入身障歧視風波，還有傳出遭綜藝大哥性騷等話題。

2015年：

Albee與友人前往花蓮用餐，她在臉書直播怒批餐廳食物難吃、服務不佳，甚至對鏡頭說：「如果你覺得生活過得太開心了，想要體驗一下不爽的心情，非常歡迎來這間店。」她的直播影片引發網友撻伐，甚至引起當地民眾不滿，最終刪除影片公開致歉。

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2024年：

Albee擔任《賀瓏夜夜秀》助理主持，節目來賓中國媒體人王志安發言涉及對身障者的不當模仿，而Albee在旁拍手引發批評。當時Albee發文致歉：「當下那段對話，來賓的發言不在腳本內，也沒有指名道姓，我很抱歉我只聽到台灣選舉像秀、有歌星和找人上去煽情就笑了，完全沒有聽懂他說的竟然是『殘疾人』。」

2025年4月：

週刊報導某綜藝大哥以「順路」名義載女星返家，卻在車上伸手觸摸對方大腿，女方事後向友人哭訴，卻因此丟了主持工作。Albee被點名為當事人，發聲否認遭性騷擾，並回應：「謝謝大家的關心，沒有摸大腿這件事，沒有繼續主持，只是因為當時與公司的合約已經結束了啦。」

2025年6月：

近日Albee被拍到與賀瓏一同前往日本大阪，親密互動引發外界揣測，質疑她是否介入對方與已故前女友「天殘」的感情。Albee昨天否認是第三者，「我可以很坦蕩蕩地說，沒有。」更強調是在賀瓏分手之後，兩人才有互動，「我沒有對不起任何一個人。」

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