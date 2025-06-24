賀瓏爆逼天殘墮胎 胡采蘋：我們看到的惡...都有一座冰山

賀瓏已離開薩泰爾娛樂，同時發表聲明。（資料照，記者陳逸寬攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇演員賀瓏被直擊與《賀瓏夜夜秀》女主持人Albee牽手現身大阪宛如熱戀情侶，賀瓏所屬經紀公司突發聲明，證實「賀瓏已與公司結束合作關係」，同日賀瓏發布聲明提及確實為天殘前男友，但已於4月6日和平分手，無關第三者。

不過此番說法很快被打臉，天殘摯友、女星林妍霏今（24）日爆出震撼內幕，控訴賀瓏曾讓天殘「為他墮胎」。

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稍早財經網美胡采蘋在臉書發文評論此事，她說：「一個人可以對未曾謀面的身障人士殘忍，私底下的他們一定更殘忍。那場節目的來賓後來打老婆，主持人逼女友墮胎，還因為怕被拍到，讓女方自己進婦產科。我們看到的惡，私底下都有一座冰山。」

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胡采蘋接著引述林妍霏爆出震撼彈，怒斥賀瓏不僅無情逼墮胎，在天殘休養期間，說自己工作太忙，林妍霏怒斥：「在她最痛的那幾天，你連一次都沒有去看過她。」也心疼表示：「天殘哭的那個畫面，是我一輩子的痛。」

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