《人物專訪》楊皓崴演渣男 初嘗走紅滋味

楊皓崴曾因戲分重壓力山大，身體出現狀況，連台詞都說不出來。（記者陳奕全攝）

記者李紹綾／專訪

楊皓崴在民視八點檔《愛的榮耀》飾演富二代，他透露去年12月開始戲分加重，台詞的量超多，讓他壓力山大，身體不堪負荷，時常出現頭痛、想吐、腹瀉等症狀，有次還講不出台詞，後來慢慢適應，靠運動排解壓力，情況改善不少，現在回頭再看這段時光，覺得是很棒的過程和養分。

楊皓崴分享，去年底拍戲台詞的量是11月剛進組時的3倍，戲分及場次也排超滿，常常前一天拍到半夜，接著一早又有外景，為了方便起見，他索性住在「民視大飯店」，最長睡了3天2夜，笑說：「看誰的房間景還沒有拆，我就睡哪邊。」還被飾演老婆的宮美樂笑虧：「他是攝影棚『睡的專家』，會分享哪邊可以睡。」

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許仁杰累睡沙發 傅子純自備躺椅

楊皓崴爆料，若戲分較吃緊，同劇的許仁杰偶爾會睡在休息室的沙發區，傅子純則會準備躺椅，趁拍攝空檔短暫休息，楊皓崴認為，「瞇一下都好，讓腦袋休息、重新開機，是一件滿好的事，有睡跟沒有睡的精神狀態，說出來的台詞真的有差。」演員們也會互相幫忙，「這就是人與人之間難能可貴的地方。」

楊皓崴的角色「張元勇」一開始在劇中奪權使壞、當渣男，令觀眾恨得牙癢癢，他不擔心被觀眾討厭，「這是演員必經之路，對我來說是個挑戰，反派勢必會被討厭，這是階段性的工作。」

楊皓崴（右）在《愛的榮耀》初登場時便展現好身材，為戲穿四角褲在街頭狂奔。左為顏曉筠。（資料照）

有次搭公車返家途中，他在睡夢中被一位大媽拍肩搖醒，對方劈頭就說：「你是那個渣男？」他睡眼惺忪，只覺得莫名其妙，有種不受尊重的感覺，便跟大媽說：「阿姨，路上這樣隨便叫人渣男，又突然拍肩膀，很沒有禮貌，妳有看到我在睡覺嗎？這樣不尊重別人。」對方瞬間尷尬辯稱：「跟你開玩笑啦！」他正色直言：「可是我覺得不好笑。」

近期角色由渣變暖 樂被觀眾喊歐巴

楊皓崴表示，碰到觀眾跟他說：「你在戲裡有點渣。」這些批評他都可以接受，但當時他在公車上休息，睡覺狀態中被搖醒，「不管是不是演員，都不要去觸碰人家，因為這是最基本的尊重，不可以隨便觸碰人家的身體。」

近期角色從渣男搖身暖男，還被飾演老婆的宮美樂喊「歐巴」，結果民眾也超入戲，他經過行天宮要去搭車時，整排的攤販看到他也都喊他一聲「歐巴」，他開心說：「不敢說紅，至少有讓大家記得很開心。」

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