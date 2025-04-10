晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳青峰放生「人間獵豹」 公開馨儀離婚下一步 曝巡演最終站

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王吳青峰今（10）出席茶飲代言活動，他透露家裡有親戚在種茶，小時候家裡有開過茶行，覺得特別有緣份。被問到團員馨儀的離婚消息，他更笑說：「我覺得最近要送一箱茶去她家，現在可以把馨儀放在茶園。」要讓過去桃花很旺，有「人間獵豹」稱號的馨儀啃食茶葉。

青峰透露家裡有親戚在種茶，小時候家裡有開過茶行，覺得特別有緣份。（記者潘少棠攝）青峰透露家裡有親戚在種茶，小時候家裡有開過茶行，覺得特別有緣份。（記者潘少棠攝）

蘇打綠近來忙著巡演，接下來要到倫敦、柏林及東京開唱，主唱吳青峰出席代言活動，透露巡演時家人全都愛相隨，「媽媽、哥哥、姊姊全家人都跟著旅遊，只有我是去工作。」忙到沒有空陪家人觀光。

對於接下新代言，吳青峰受訪談到，「心情真的很開心啊，因為本來就平常在喝茶，還有身邊的工作人員都很愛喝。」尤其全部都是無糖茶，讓他覺得非常棒，每天都是輪著喝，不忘敬業補充：「讓我的歌聲愈來愈好，就跟茶粉一樣細膩。」

青峰平常有喝茶習慣，就連身邊的工作人員都很愛喝茶。（記者潘少棠攝）青峰平常有喝茶習慣，就連身邊的工作人員都很愛喝茶。（記者潘少棠攝）

蘇打綠「二十年一刻」世界巡演巡演上半年都在海外，東京站門票開賣也火速秒殺，至於歌迷期待的高雄巨蛋，吳青峰表示：「不能錯過，一定要爭取到，希望可以在自己的家鄉劃下句點。」尤其高雄巨蛋跟蘇打綠的感情特別深刻。

聽聞好友田馥甄將舉辦「田調」Live in Life 野地小巡演，吳青峰聽了直呼很有興趣，「其實她的這個企畫，是我之前一直好想做的，之前就有提過，可是我們之前受制於人，太天馬行空的想法是不會有人支持我們的。」

吳青峰招認，這兩年對於大型演唱會比較倦怠，希望能更多機會，在有特殊情感的場地開唱。（記者潘少棠攝）吳青峰招認，這兩年對於大型演唱會比較倦怠，希望能更多機會，在有特殊情感的場地開唱。（記者潘少棠攝）

吳青峰招認，這兩年對於大型演唱會比較倦怠，希望能更多機會，在有特殊情感的場地開唱，包括女巫店及音樂節，代言茶品的他被力拱可以在台灣的茶園開唱，他對此感到頗有興趣，「六個口味可以找六個茶園，尤其政大貓空是一定要的吧。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中