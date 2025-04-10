吳青峰放生「人間獵豹」 公開馨儀離婚下一步 曝巡演最終站

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王吳青峰今（10）出席茶飲代言活動，他透露家裡有親戚在種茶，小時候家裡有開過茶行，覺得特別有緣份。被問到團員馨儀的離婚消息，他更笑說：「我覺得最近要送一箱茶去她家，現在可以把馨儀放在茶園。」要讓過去桃花很旺，有「人間獵豹」稱號的馨儀啃食茶葉。

青峰透露家裡有親戚在種茶，小時候家裡有開過茶行，覺得特別有緣份。（記者潘少棠攝）

蘇打綠近來忙著巡演，接下來要到倫敦、柏林及東京開唱，主唱吳青峰出席代言活動，透露巡演時家人全都愛相隨，「媽媽、哥哥、姊姊全家人都跟著旅遊，只有我是去工作。」忙到沒有空陪家人觀光。

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對於接下新代言，吳青峰受訪談到，「心情真的很開心啊，因為本來就平常在喝茶，還有身邊的工作人員都很愛喝。」尤其全部都是無糖茶，讓他覺得非常棒，每天都是輪著喝，不忘敬業補充：「讓我的歌聲愈來愈好，就跟茶粉一樣細膩。」

青峰平常有喝茶習慣，就連身邊的工作人員都很愛喝茶。（記者潘少棠攝）

蘇打綠「二十年一刻」世界巡演巡演上半年都在海外，東京站門票開賣也火速秒殺，至於歌迷期待的高雄巨蛋，吳青峰表示：「不能錯過，一定要爭取到，希望可以在自己的家鄉劃下句點。」尤其高雄巨蛋跟蘇打綠的感情特別深刻。

聽聞好友田馥甄將舉辦「田調」Live in Life 野地小巡演，吳青峰聽了直呼很有興趣，「其實她的這個企畫，是我之前一直好想做的，之前就有提過，可是我們之前受制於人，太天馬行空的想法是不會有人支持我們的。」

吳青峰招認，這兩年對於大型演唱會比較倦怠，希望能更多機會，在有特殊情感的場地開唱。（記者潘少棠攝）

吳青峰招認，這兩年對於大型演唱會比較倦怠，希望能更多機會，在有特殊情感的場地開唱，包括女巫店及音樂節，代言茶品的他被力拱可以在台灣的茶園開唱，他對此感到頗有興趣，「六個口味可以找六個茶園，尤其政大貓空是一定要的吧。」

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