晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恭喜！張秀卿孕育45年生了第二個「小孩」 預產期曝光

張秀卿出道45年，終於要舉辦首場大型個唱。（資料照，豪記提供）張秀卿出道45年，終於要舉辦首場大型個唱。（資料照，豪記提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿出道45年，終於要舉辦首場大型個唱，她今天在記者會上笑說：「孕育了45年，終於生出了我的第二個小孩。」打趣預產期就在8月。

張秀卿坦言，出道多年婉拒無數次的演唱會邀約，「今年感覺來了，與製作團隊很有默契，就這樣的獻出我的第一次。」親友團也都很鼓勵她開唱。

張秀卿在記者會演唱新專輯的同名主打歌《阿桃》，想到天上的母親，哽咽在記者會上落淚，提到媽媽生前一直很希望她能夠舉辦演唱會。

張秀卿受訪表示：「我想要把媽媽的位置，就放在最高的地方，讓她可以看到所有的觀眾，希望我能讓她覺得欣慰跟驕傲。」

身為台南媳婦的張秀卿，人生首場大型演唱會就選在台南，聽聞演唱會日期撞場江蕙的小巨蛋，忍不住驚呼「完蛋了」，後來改口有鄉親的支持，對票房有信心，「我覺得還好耶，有十全的把握。」

張秀卿「辣妹駕到演唱會」8月23日在大台南會展中心登場，門票明天中午12點在KKTIX、全家超商開賣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中