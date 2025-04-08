恭喜！張秀卿孕育45年生了第二個「小孩」 預產期曝光

張秀卿出道45年，終於要舉辦首場大型個唱。（資料照，豪記提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿出道45年，終於要舉辦首場大型個唱，她今天在記者會上笑說：「孕育了45年，終於生出了我的第二個小孩。」打趣預產期就在8月。

張秀卿坦言，出道多年婉拒無數次的演唱會邀約，「今年感覺來了，與製作團隊很有默契，就這樣的獻出我的第一次。」親友團也都很鼓勵她開唱。

請繼續往下閱讀...

張秀卿在記者會演唱新專輯的同名主打歌《阿桃》，想到天上的母親，哽咽在記者會上落淚，提到媽媽生前一直很希望她能夠舉辦演唱會。

張秀卿受訪表示：「我想要把媽媽的位置，就放在最高的地方，讓她可以看到所有的觀眾，希望我能讓她覺得欣慰跟驕傲。」

身為台南媳婦的張秀卿，人生首場大型演唱會就選在台南，聽聞演唱會日期撞場江蕙的小巨蛋，忍不住驚呼「完蛋了」，後來改口有鄉親的支持，對票房有信心，「我覺得還好耶，有十全的把握。」

張秀卿「辣妹駕到演唱會」8月23日在大台南會展中心登場，門票明天中午12點在KKTIX、全家超商開賣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法