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《鮑魚遊戲》AV女神皈依伊斯蘭教！刪光IG性感照嗆：干你屁事

Rae Lil Black皈依伊斯蘭教，全身包緊緊。（翻攝自IG）Rae Lil Black皈依伊斯蘭教，全身包緊緊。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕今年初才來台灣宣傳《鮑魚遊戲2》的日裔AV女神Rae Lil Black，先前竟宣布皈依伊斯蘭教，並將所有在IG上面的清涼照片全數刪除。

Rae Lil Black作品量不少，至少來過台灣兩次，一次是去年2月為真人互動式成人遊戲《這個面試有點硬》宣傳，還爆料對戰過「寶特瓶」大小GG；第二次是今年1月，來台宣傳《鮑魚遊戲2》，在片中是個「抖S」的大魔王，被問到現實中是S還是M？Rae Lil Black表示自己都可以，沒有任何受限才能享受人生，她也大方稱沒有什麼禁忌，everything is ok。

Rae Lil Black今年才來台灣宣傳《鮑魚遊戲》。（資料照，記者陳奕全攝）Rae Lil Black今年才來台灣宣傳《鮑魚遊戲》。（資料照，記者陳奕全攝）

她的人生還真的無設限，沒想到現在已皈依成伊斯蘭教徒，粉絲可能想都沒想過。再次出現，她已經是全身包緊緊，相較於以前相差甚廣，她還錄製影片向某些酸民喊話：「不管我過去的罪能不能被饒恕，跟你無關，不管我會不會去天堂，也不關你的事，你只需要關注你與阿拉之間，我與阿拉之間是我的事。」她稱外界不用擔心她，只需顧好自己就好。

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