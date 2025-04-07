晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《苦盡柑來》百想入圍8項大贏家！主演「絕美字跡」親筆信公開

《苦盡柑來遇見你》獲「第61屆百想藝術大賞」共8項提名。（Netflix提供）《苦盡柑來遇見你》獲「第61屆百想藝術大賞」共8項提名。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《苦盡柑來遇見你》入圍「第61屆百想藝術大賞」最佳戲劇、導演、劇本、男女主角等，共8項提名，是入圍大贏家；劇組曝光IU、朴寶劍、文素利、朴海俊4位主演的「親筆感謝信」，韓媒誇讚每位演員的字跡都非常漂亮。

IU（左）、朴寶劍親筆信。（翻攝自Naver）IU（左）、朴寶劍親筆信。（翻攝自Naver）

IU在該劇分飾青年版「愛純」和她的女兒金明，她寫道：「很開心能和劇組的大家一起合作，希望這部作品能像橘子茶一樣，讓大家感到溫暖。」喊話大家要好好活下去。

相關新聞：百想公布入圍！《苦盡柑來遇見你》IU、朴寶劍雙提名

演出「鋼鐵男子」寬值的朴寶劍，一生守護另一半的暖男行為讓人窩心，他說「人生的季節不分順序，希望這部作品能給大家帶來許多溫暖。」

文素利親筆信。（翻攝自Naver）文素利親筆信。（翻攝自Naver）

韓國影后文素利演出文學氣息濃厚的「中年版」愛純，她和觀眾一起被戲劇逗得又哭又笑，「在疲憊的時候、感到飢餓時、想念溫暖的安慰時，能將戲劇重看一遍」，希望能成為一直留在大家身邊的作品。

朴海俊親筆信。（翻攝自Naver）朴海俊親筆信。（翻攝自Naver）

中老年「寬植」扮演者朴海俊，一舉一動也替觀眾帶來歡笑和淚水，他表示「希望這部作品能讓大家在感到累的時候，能再度重溫，而我們將不再孤單。」

相關新聞：朴海俊痛打「小三」影后！13年前往事浮現：很抱歉

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中