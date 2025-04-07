《苦盡柑來》百想入圍8項大贏家！主演「絕美字跡」親筆信公開

《苦盡柑來遇見你》獲「第61屆百想藝術大賞」共8項提名。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《苦盡柑來遇見你》入圍「第61屆百想藝術大賞」最佳戲劇、導演、劇本、男女主角等，共8項提名，是入圍大贏家；劇組曝光IU、朴寶劍、文素利、朴海俊4位主演的「親筆感謝信」，韓媒誇讚每位演員的字跡都非常漂亮。

IU（左）、朴寶劍親筆信。（翻攝自Naver）

IU在該劇分飾青年版「愛純」和她的女兒金明，她寫道：「很開心能和劇組的大家一起合作，希望這部作品能像橘子茶一樣，讓大家感到溫暖。」喊話大家要好好活下去。

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演出「鋼鐵男子」寬值的朴寶劍，一生守護另一半的暖男行為讓人窩心，他說「人生的季節不分順序，希望這部作品能給大家帶來許多溫暖。」

文素利親筆信。（翻攝自Naver）

韓國影后文素利演出文學氣息濃厚的「中年版」愛純，她和觀眾一起被戲劇逗得又哭又笑，「在疲憊的時候、感到飢餓時、想念溫暖的安慰時，能將戲劇重看一遍」，希望能成為一直留在大家身邊的作品。

朴海俊親筆信。（翻攝自Naver）

中老年「寬植」扮演者朴海俊，一舉一動也替觀眾帶來歡笑和淚水，他表示「希望這部作品能讓大家在感到累的時候，能再度重溫，而我們將不再孤單。」

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