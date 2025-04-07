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宥勝性騷官司落幕！相隔22個月無預警宣告復出：重啟頻道，重新出發

宥勝將重啟頻道。（翻攝自臉書）宥勝將重啟頻道。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕宥勝2023年6月被爆曾對公司女員工襲胸、強吻，陸續有3名女子發聲指控也是受害者，自此工作停擺，他遭依強制猥褻起訴，最終二審被判處8個月刑期，但宣告緩刑5年、須向公庫支付200萬元，另外還要到指定的機構完成被害人處遇治療計畫。相隔22個月，他今在自己的社群媒體拍影片復出，宣告「重啟頻道，重新出發」。

他陷入性騷醜聞近兩年，今年2月他到台北地檢署，據了解，宥勝未湊足錢，因此尚未履行緩刑條件，但法院裁定中，緩刑條件的履行期限為兩年，檢察官告知他必須在兩年內完成，否則將撤銷緩刑，必須入獄服刑。

隨著官司結束，醞釀月餘，宥勝今在YouTube頻道上傳新片，影片中他身穿白色襯衫，隻身對著鏡頭談話，吐露了在受到法院制裁後，這一路以來的心聲，坦言已經很久沒有拍影片，但因為某些因素，打算重啟頻道。

宥勝表示，「過去這段時間，因為我曾經做過很不好的事，所以我受到司法的審判，也受到法律的制裁。關於這件事，我想要很真誠的分享，就是…如果犯了法，就應該要努力負責、努力面對；而犯了錯，最重要的事只有真心懺悔、努力改過、永遠不要再犯，我想沒有什麼事比這個更重要，所以我非常感謝法官給我機會，讓我重新悔改」。

宥勝也透露，現在的日子就是依照檢察官的指示，努力的去完成所有該承擔的義務，例如每一兩個禮拜，定期到不同單位去報到，還有一些指定的課程，必須去完成學習和治療。

他坦言，「我必須付出這些代價，讓自己變得更好，才可以好好回饋社會，那為什麼我想重啟這個頻道，因為接下來4／22世界地球日，台灣會發起一個非常棒的公益冒險，這件事我很想跟大家分享，所以就覺得藉著這個機會，我想要繼續分享我所有看到的夢想和故事」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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