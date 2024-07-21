林柏宏做《噩夢》被罵渣勸改過 大元上街頭催票喊感動

林柏宏（右起）、項婕如、「大元」林艾璇、「大飛」吳志慶走上街頭為《愛的噩夢》催票，期望電影票房再衝刺。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《愛的噩夢》主演群林柏宏、項婕如、「大元」林艾璇、「大飛」吳志慶昨走上街頭重現片中發傳單橋段，片中劈腿大元跟項捷如的林柏宏透露，上映後被網友怒罵很渣，還私訊他勸他改過向善，對此他想法正面：「可能太投入，所以大家才會生氣，但其實很多人都滿理智的，很直接把話說出來。」

大元笑說過去走在路上，有人發傳單，她並不會拿，但親自上場發傳單後看到很多人開心接受，感動直說：「以後我也要做有人情味的人，盡量收傳單！」林柏宏則笑說以為不會有什麼人來，但沒想到手上的傳單很快就發完了，項捷如也開心表示：「第一次活動有這麼多人參與，但大家都滿理性的！」

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演員們除了上街頭做活動，還要繼續跑映後QA，項婕如說最近映後碰到很多失戀的人獨自看電影，「我本來以為這部片滿適合情侶或快要在一起的人看！」看到不少觀眾因為有共鳴哭得稀里嘩啦，她還會直接到他們身旁問他們感受，「結果很多人感謝我們讓他們有機會好好的哭！」《愛的噩夢》已在台上映。

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