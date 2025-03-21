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憔悴露面！家寧終於現身回應 聲明全文一次看

家寧正式回應。（圖翻攝自YT「秘月期POPOO」）家寧正式回應。（圖翻攝自YT「秘月期POPOO」）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy日前指控前女友家寧母女奪權，苦心經營10年的頻道付諸流水；家寧母親20日則依個資法及妨害名譽等案由向Andy提告，雙方開撕引發網友關注。20日深夜，神隱數日的家寧透過YT發布露臉正式聲明，向所有受到影響的人致歉。

家寧20日深夜在其個人YT發布影片，以下為其聲明逐字稿：

親愛的朋友、粉絲們大家好，我是家寧。這段時間，無論是作為女兒、夥伴還是創作者，這一切對我來說都不容易。我始終珍惜身邊的每一段關係，也感謝這些年來一路相伴的家人、夥伴，及支持我的朋友和粉絲們。

對於這次的風波，我深感遺憾，因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼。這段時間，我並非選擇逃避，而是希望能夠以最負責任的態度去釐清問題，並尋求最適當的解決方式。我理解大家的關心，也感受到來自各方的期待，因此想透過這封聲明，讓大家了解我的立場與心境。

一直以來，我對於財務方面的細節有所疑問，這並非近期才開始關注的事情。數年間，我曾多次詢問，並希望獲得更清楚的資訊，以確保自己能夠對公司與個人的發展負責。然而至今，我仍未獲得完整的數據，這也是我選擇與專業人士諮詢，並努力釐清相關狀況的原因。我深信透明與公平是合作的基石，因此我希望透過合適的法律程序，確保所有的權益與責任，都能夠得到合理的處理。

關於頻道的營運與收入分配，過去我更專注於創作，將心力投入在內容的產出上，卻在這段時間才驚覺，自己對於財務與經營層面的認識還不夠深入。我願意以更成熟的態度學習，並確保未來能夠有更清晰的規劃與管理。

在個人關係上，我尊重並珍惜過去的每一段經歷，也希望彼此都能夠在未來擁有更好的發展。分手後，我一直努力維持彼此的距離，避免不必要的爭議。在這裡，我想誠摯地請求大家，給予我們彼此一些空間，讓我們能夠用最適合的方式走向各自更好的未來。

這些年，我始終堅持以真誠的態度經營頻道，也相信大家能夠看見我的努力。我不希望這些傳聞影響到支持我的朋友，因此才選擇站出來說明。這次的事件，讓我學到了許多，作為公眾人物，我應該更早意識到經營管理的重要性，也應該更早學會如何在事業與家庭之間取得平衡，我真誠地向所有因這次事件受到影響地人致歉。

無論是家人、合作夥伴，還是一直支持我的你們，在未來的路上，我帶著這次的經驗，會更加獨立、成長、勇敢，也更加珍惜每一份支持與陪伴。謝謝你們一直以來的關心與鼓勵，這份溫暖是我們繼續前進的動力，希望我們都能夠在這次風波後，迎來更明朗的未來。

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