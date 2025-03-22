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娛樂 最新消息

恭喜！祖雄來台13年獲「永久居留證」 嗨喊：謝謝台灣我愛你

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞籍男星祖雄來台發展長達13年，還意外結識烏克蘭籍辣妻佳娜，一家人的可愛互動受到粉絲喜愛。他昨（21）晚突然在社群公布好消息，終於獲得台灣永久居留證，激動直呼：「謝謝台灣，我愛你！

祖雄喜獲「台灣永久居留證」。（J2 Plus婚紗攝影提供、翻攝自臉書）祖雄喜獲「台灣永久居留證」。（J2 Plus婚紗攝影提供、翻攝自臉書）

祖雄21日於社群曬出與妻兒的合照，圖中可見，背景是移民署，原來是他拿到台灣的永久居住證。他開心分享，「13年前，一個25歲的青澀青年從馬來西亞來到台灣，帶著夢想與期待，從陌生到熟悉，這裡漸漸成為我的家。今天，我正式拿到了台灣的永久居留證，內心充滿感激與感動。」

謝謝台灣，我愛你！」祖雄感性地說，台灣給予他無數的機會，讓他在這裡成長、工作、成家，甚至遇見摯愛與可愛的孩子。「這片土地不只是我的居住地，更是我心之所向的家園。」此外，他感謝一路上幫助過自己的人，更感謝這個溫暖的社會，強調未來會貢獻力量，讓這個家變更好，「我也不會忘記自己的根，馬來西亞。

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