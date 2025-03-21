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家寧道歉沒用！五大重點「全敗在1破綻」 不被買單再遭譙爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」家寧繼日前遭前男友Andy開撕一家奪權，公司群海娛樂列出6點聲明反咬，再透過律師釋出獨立性聲明徹底切割母親，如今終於現身露面拍片講述事件原委，內容涵蓋5大重點，不過卻敗在「相同破綻」，不僅不被網友買單還遭痛譙。

家寧現身道歉卻因1個破綻不被網友們買單。（翻攝自YouTube）家寧現身道歉卻因1個破綻不被網友們買單。（翻攝自YouTube）

家寧今（21日）凌晨於YouTube頻道釋出影片講述原委並致歉，她身穿白色上衣、面露憔悴現身，以有氣無力的語調表示「這段時間無論是作為女兒、夥伴還是創作者，這一切對我來說都不容易，我始終珍惜身邊的每一段關係。」

這段長約4分鐘的影片，家寧談及的內容囊括「心情與個人立場」、「財務方面之細節及疑問」、「頻道營運與收入分配」、「個人關係」、「經營頻道的態度」5大重點，不過卻被網友們認為通篇未針對外界提出的質疑給出相應的答覆，因此更顯得像是在欲蓋彌彰、掩蓋真相，同時也直指家寧在影片中雖然2度道歉，卻僅是點頭而非起身鞠躬。

網友們從頭看到尾後皆不願買單，更紛紛砲火猛烈怒譙家寧「叫你回應，不是叫你朗讀。叫你道歉，不是叫你鞠躬。」、「這四分鐘讓我深深體悟到什麼叫『聽君一席話，滿嘴都廢話』」、「這是我人生裡最沒意義的四分鐘」、「完全沒有解釋任何事情太猛了！」、「這聲明稿真的很強很厲害，完美示範了什麼叫做有講跟沒講一樣...」

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