（獨）曾國城代言遭拔！生技品牌開第一槍 巨幅廣告「已著手進行更換」

芳茲針對曾國城的巨幅廣告看板予以回應「已著手進行更換」。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾國城才因表態期待黃子佼回歸而丟掉節目主持棒、遭拔商業代言，豈料近日又遭翻出曾藉醉意企圖強吻陶晶瑩。如今，各方輿論甚囂塵上，外界仍相當關心曾國城位在高雄中央公園站的巨幅廣告看板是否遭撤下；對此，當時開出第一槍宣布終止合作的生技品牌芳茲也做出回應。

曾國城日前因脫口期待黃子佼復出遭到抨擊，不僅丟了主持12年的公視《一字千金》節目主持棒，更遭所代言的生技品牌芳茲宣布終止合作。沒想到，曾國城近日再遭挖出昔日藍心湄在節目《國光幫幫忙》上爆料的片段，直指他曾在酒醉後企圖強吻陶晶瑩，然而陶晶瑩昨（24日）坦言卻有此事，但不願多提細節。

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如今，曾國城失言風波尚未平息，又遭挖出以往的酒後失態行徑，撻伐聲浪如同雪球般越滾越大，閱聽人對他的檢視更不減反增。針對外界關注曾國城位在高雄中央公園旁的巨幅廣告看板是否已撤下？記者求證芳茲獲得回應「我們已著手進行更換相關廣告與宣傳素材。芳茲始終堅守守護家人健康與兒少權益的核心價值，並以行動落實社會責任。」

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