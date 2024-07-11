王子溫馨接送席惟倫 緋聞1年不認愛

王子（右）傳穩交席惟倫1年，雙方對外堅稱彼此是朋友。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「王子」邱勝翊與女星席惟倫緋聞傳1年，昨再爆溫馨接送情，王子被目擊貼心幫席惟倫背包包，連續2天徘徊女方香閨，一甩去年爆出戀情時的「霸總形象」；巧的是同一時間，王子舊愛鄧麗欣搶先戀情開花，傳男友外型激似韓星Rain。

王子舊愛鄧麗欣搶報新戀情。（翻攝自IG）

王子與席惟倫去年4月爆出相約打高爾夫球，他還因放席惟倫在捷運站下車，風雨中害女方一身狼狽，被虧是霸道總裁，雙方當時急撇緋聞在社群相互澄清；近期席惟倫為電影《我想和你在一起》受訪時，再強調彼此是「朋友」，沒想到她日前在好友粿粿家共度夜宵，下樓時卻被發現身旁多個男伴，正巧就是緋聞傳了多時的王子，對此，兩人對外口徑一致，表示一群朋友到粿粿家聚會，堅守朋友關係。

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王子戀情向來低調，2018年罕見認愛香港女星鄧麗欣，最後卻因遠距離無疾而終。而感情空窗3年的鄧麗欣，近日也傳好消息，被目擊與高帥男在賣場互動頻頻，她索性大方認愛，9日在社群曬出彼此影子緊靠的合照，甜蜜寫下「感謝大家的祝福」，還不忘加上愛心符號，態度相當大方，沒想到昔日佳偶竟巧撞戀情曝光，令人稱奇。

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