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娛樂 最新消息

泰勒絲與黃仁勳同入列「最具影響力50人」天后驚人淨資產曝光

〔記者陳慧玲／綜合報導〕36歲的西洋天后泰勒絲好事連連，除了與NFL球星未婚夫崔維斯凱爾西籌備7月初在紐約的婚禮，另外最新一期《富比士》統計，泰勒絲再次成為史上最富有的女歌手。

泰勒絲婚事將近，也成為最富有女歌手。（翻攝自臉書）泰勒絲婚事將近，也成為最富有女歌手。（翻攝自臉書）

根據《富比士》雜誌6月4日發布的2026年「最具影響力50人」榜單顯示，泰勒絲已成為史上最富有的女歌手，截至2026年3月，她的淨資產估計為20億美元（約632億台幣）。

泰勒絲首張專輯推出至今剛好20年，《富比士》以「史上最成功的詞曲創作人之一」形容她，另外提到她的「Eras Tour世界巡迴演唱會」，累積票房收入達22億美元（約695億台幣），創下史上最高票房的巡演紀錄。

此外，泰勒絲重新錄製了自己早期的多張專輯，這在當時是業內非比尋常卻又具有革命性的舉動，這讓她可以重新獲得自己音樂的所有權，從而獲得了應有的版稅。根據《富比士》報導，泰勒絲最終在2025年5月以約3.6億美元（約114億台幣）的價格重新獲得了自己專輯母帶的控制權。

「最具影響力50人」榜單上，獲得認可的名人包括美國總統川普、首富馬斯克、股神巴菲特、蘋果公司行政總裁庫克，以及才剛離台，到南韓又掀起旋風的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等，至於娛樂界知名人士則包括泰勒絲、電影《罪人》導演萊恩庫格勒、碧昂絲、壞痞兔，以及威肯等。

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