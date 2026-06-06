65歲資深玉女歌手還清1億欠債 離開台灣上海當導遊行蹤曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕65歲的資深玉女歌手周思潔過去曾欠債高達1億，她花了17年還清債務，如今重返歌壇並開啟事業第二春，日前化身導遊率領42位學員飛往上海，展開五天四夜的遊學之旅。

周思潔化身人生導師開啟事業第二春。（萊格悠國際文化有限公司）

周思潔此行赴上海，帶領學員走進時光隧道，參觀「情歌王子」張信哲珍藏的「摩登華影：海派旗袍與百年時尚」特展。看著傳統工藝與西方元素交融，她有感而發地向學員分享：「這些旗袍不只是美麗的服飾，更象徵東方女性從身形束縛走向精神舒展的歷程。」此外，她安排團隊參加「敘宴－敦煌」沉浸式古裝晚宴，讓學員在享用結合高科技投影的餐飲體驗之餘，也能欣賞高空雙人舞演出。

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為了貫徹歌曲《人生就是學》的精神，周思潔強調遊學不能只是走馬看花。旅途中有學員不慎遲到，她沒有擺出嚴師姿態，反而幽默祭出「上台表演才藝」的懲罰方式，在歡笑聲中化解尷尬。

凍齡玉女周思潔保養有術。（萊格悠國際文化有限公司）

每天深夜回到飯店後，她仍堅持舉辦討論會與隨堂測驗，激勵學員投入學習。周思潔表示：「我希望透過這趟旅程的陪伴與啟發，讓每個人都能超越自我。」

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