（直擊）King Gnu放話上大巨蛋帥翻萬人 常田大希比愛心：台北再來再來！

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本搖滾樂團King Gnu今天（7日）結束在台北小巨蛋的演唱會，兩天共吸引2.6萬人朝聖，連包廂區也座無虛席，可見其超高人氣。他們以四面台形式開唱，更數度下台繞場與粉絲自拍，今天歌迷也十分給力，大聲高歌，現場氛圍超好。

King Gnu燈光效果極佳，現場比照片還要好看100倍，推薦大家買票進場。（好玩國際文化／Toshio Ohno提供）

King Gnu於2024年在北流連唱兩天，今年升級登上台北小巨蛋，門票果然再度售罄，可見主唱井口理、吉他手常田大希、貝斯手新井和輝及鼓手勢喜遊的超強魅力。今天他們以《咒術迴戰死滅迴游前篇》的片頭曲《AIZO》為演出揭開序幕，立刻炒熱現場氣氛。

請繼續往下閱讀...

接下來的《Flash!!!》延續現場氣氛，演唱到《どろん》時，新井和輝則是背著貝斯下下場跑了兩圈半，近距離與粉絲互動。下一首歌曲《Teenager Forever》則換井口理下台，不但把麥克風交給粉絲，還用中文大喊：「一起唱吧！」果然歌迷聲音越來越大。

井口理在連唱7首歌曲之後，終於開場大招呼，用中文說：「好久不見，開心嗎？讚！開心嗎？讚！多蝦！台北一起唱吧！OK？」果然歌迷也沒讓他失望，到了《Prayer X》銜接《Tokyo Rendez-Vous》時，井口理化身「日本伍佰」，交給歌迷唱，現場粉絲聲音震耳欲聾，十分驚人，今天的歌迷果然都有備而來。

下一首歌曲《Slumberland》完全就是常田大希的領域，他摘掉墨鏡、拿起大聲公，衝下台，爬上欄杆要粉絲一起WAKE UP，氣氛嗨到不行。在唱完《NIGHT POOL》之後，終於等到代表作《白日》，井口理的超高音與常田大希的低音超和諧，掀起粉絲驚呼聲。

《破裂》、《カメレオン》、《The hole》三首歌曲連發，井口理再度展現驚人唱功，簡直就是行走的CD。《The hole》時，全場亮起手機燈，畫面十分漂亮。在常田大希的鋼琴SOLO結束後，節奏又再度快了起來，《一途》、《阿修羅》、《SPECIALZ》連三首快歌登場，現場萬人跟著一起拍手，在《SPECIALZ》的「U R MY SPECIAL」時，現場尖叫聲快要炸爛，他們大喊：「sing！」常田大希還對著觀眾比出愛心，指著歌迷唱「U R MY SPECIAL」，讓歌迷更加熱血沸騰。

《SO BAD》時，全場歌迷就像瘋了一樣，新井和輝直接跳到搖滾區前貝斯SOLO，常田大希大喊：「台北再來！再來！」粉絲也真的越喊越大聲。唱到這裡，King Gnu終於稍作休息、喝水，井口理用台語說：「多蝦台北！」用日文問大家：「大家開心嗎？」新井和輝則表示，「多虧了大家，演唱會真的非常棒，謝謝！」

新井和輝有感而發，稱第一次來台灣演出是在3年前，當時他們受到金曲獎邀請，「那時候是這個場地對吧？當時只有唱兩首歌。」如今重返同一個場地開專場，讓新井和輝直呼非常開心，更提及，聽說台北大巨蛋就在旁邊，立刻掀起全場歌迷大喊「大巨蛋」，新井和輝強調：「希望可以站上更大的場地，在那之前我們會繼續努力。」

在演唱最後一首歌《飛行艇》之前，井口理再次大喊：「我們下次一起去大巨蛋吧！」接著就在《飛行艇》的震撼演出中，為兩天的演唱會畫下句點。值得一提的是，四面台的大銀幕讓演出就像一邊看電影、一邊看演唱會一樣，相當精彩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法