6月第二週運勢來了 4生肖迎財神降臨 3生肖避免亂投資
《興趣使然的解籤師》分享2026年6月7日至6月13日，12生肖週運籤詩。（AI生成資訊）
〔娛樂頻道／綜合報導〕12生肖一週籤詩來囉，臉書粉絲專頁《興趣使然的解籤師》分享2026年6月7日至6月13日，十二生肖的籤詩運勢，其中，生肖兔、羊、龍的財運不佳，屬兔者建議勿跟風短期炒作，屬羊的人則是避免大額消費或借貸。
鼠：中平
籤詩：富貴由命天註定，心高必然誤君期；不然且回依舊路，雲開月出自分明。
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批：安守本分，靜待時機。本週不宜重大投資，專注完成手邊工作，等待運勢轉穩。
牛：下下
籤詩：於今莫作此當時，虎落平陽被犬欺；世間凡事何難定，千山萬水也遲疑。
批：運勢低迷，謹慎行事。避免簽約或遠行，重要文件備份，隨身帶鹽米包。
虎：上上
籤詩：看君來問心中事，積善之家慶有餘；運亨財子雙雙至，指日喜氣溢門閭。
批：財運亨通，雙喜臨門。本週股票有望獲利，或有獎金入帳，可嘗試小額投資。
兔：中平
籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得自安。
批：平安是福，莫貪偏財。本週收入穩定，但財運不佳，勿跟風短期炒作。
龍：下下
籤詩：陽世作事未和同，雲遮月色正朦朧；心中意欲前途去，只恐命內運未通。
批：人際失和，前景不明。本週避免與人金錢往來，重要資訊雙重確認，可捐舊衣積福。
蛇：小吉
籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。
批：合作生財，把握良機。本週與人合夥有蠅頭小利，但須明訂權責，東方可擺綠植。
馬：上上
籤詩：太公家業八十成，月出光輝四海明；命內自然逢大吉，茅屋中間百事亨。
批：財源廣進，家業興旺。本週利房地產交易或投資變現，可諮詢專家意見。
羊：下下
籤詩：花開結子一半枯，可惜今年汝虛度；漸漸日落西山去，勸君不用向前途。
批：財運低迷，宜守不宜攻。本週避免大額消費或借貸，健康注意睡眠。
猴：上上
籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。
批：水到渠成，貴人帶財。本週利啟動新計畫，社交場合可遇金主，財運顯著提升。
雞：中平
籤詩：雲開月出見分明，不須進退問前程；婚姻皆由天註定，和合清吉萬事成。
批：方向漸明，穩步向前。本週可整理財務報表，6月中旬再規劃投資，勿急躁。
狗：上上
籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。
批：財運高照，心想事成。本週需積極爭取業外收入，投資新興產業，穿戴金色催旺財運。
豬：中平
籤詩：欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。
批：時機未至，莫強求。求職或轉職暫緩，本週多運動釋壓，佩戴藍色飾品。
民俗說法，僅供參考