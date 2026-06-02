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娛樂 最新消息

孫淑媚真名曝光！以「本名」低調修完碩士 網熱議：像言情小說的女主角

孫淑媚穿著碩士袍，在世新大學留影。（孫淑媚提供）孫淑媚穿著碩士袍，在世新大學留影。（孫淑媚提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌后孫淑媚近年不只頂著連AI都認證的超強凍齡童顏，私底下更是好學不倦的高材生！日前她現身世新大學上海境外碩士在職專班的畢業典禮，順利披上碩士袍畢業，成為全場焦點。不過比起順利拿到學位的喜訊，更讓大批粉絲揉眼睛不敢置信的是，她在現場配戴的名牌和證書上，寫的竟然不是大家叫了多年的「孫淑媚」，而是極具仙氣的「三個字」，本名意外曝光後立刻在社群平台上引發炸裂般討論！

據《CTWANT》報導，畢業典禮當天，孫淑媚在台下興奮地與同學們合影、互動，而細心網友發現，她胸前掛著的學生名牌上，寫著的姓名是「孫向晴」。原來，求知若渴的她為了能像一般學生一樣融入校園、不希望藝人光環打擾同窗，在校進修期間一律使用本名完成所有課業與學籍。

有趣的是，直到上台接受表揚前，她才悄悄將名牌取下，而典禮司儀在唱名時也貼心地使用了大眾熟悉的藝名「孫淑媚」，讓她以天后身分風光上台，台下台下的反差極具巧思。

然而，當孫淑媚正式上台領取傑出表現獎、並開心與獎狀合影留念時，眼尖的網友再度發現，獎狀證書上的法定姓名印的正是「孫向晴」，這才徹底坐實了歌后的氣質本名。消息曝光後，脆（Threads）與臉書紛紛掀起認親熱潮，網友們驚呼連連：「聽歌聽了十幾年，今天才知道她本名！」、「孫向晴聽起來也太像言情小說的女主角了吧？」、「人如其名，跟她知性溫柔的樣子超級配！」

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