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ARASHI東京巨蛋淚崩謝幕 櫻井翔痛哭告白：我們5人就是嵐

嵐ARASHI在東京巨蛋畫下句點。（非本場演唱會，翻攝自X）嵐ARASHI在東京巨蛋畫下句點。（非本場演唱會，翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本國民天團「嵐」ARASHI稍早為26年半的輝煌歷史劃下句點，今天（31日）他們在東京巨蛋舉行最後一場演唱會，吸引超過5萬人朝聖，老么松本潤剛開始就無法控制表情，泫然欲泣，不過喊話全場歌迷：「今天就由你們來讓我們幸福吧！」讓粉絲又哭又笑。

「嵐」自1999年11月於夏威夷正式出道，2021月1月起休團，2025年5月正式宣布結束團體活動，隨著2026年春天巡演結束，正式謝幕。他們獻唱多首夯曲，包括《Yes？No？》、《truth》、《Monster》、《Love so sweet》等等，以及最新歌曲《Five》，尤其是《ARASHI》、《感謝感激雨嵐》、《Happiness》3首連發，讓全場粉絲以及直播前的觀眾全哭成淚海。

嵐ARASHI不提解散，而是稱活動結束。（非本場演唱會，翻攝自X）嵐ARASHI不提解散，而是稱活動結束。（非本場演唱會，翻攝自X）

在最後的最後，松本潤表示：「你們是最棒的，正是因為有這5個人才能堅持下去，才能過克服各種困難、看到各式各樣的景色，我愛你們。」他含淚看著天空說：「這26年半的時間，真的是非常感謝，真的是好快樂喔！謝謝！」

二宮和也則是大膽提及舊公司名稱「傑尼斯」，宣告自己30年來的傑尼斯生涯正式結束，「我從傑尼斯學到的是，一件事不是能不能做，而是你要不要做，未來的人生中如果遇到迷惘，想起這句話，我就能往前一小步吧。」

嵐ARASHI淚灑東京巨蛋。（非本場演唱會，翻攝自X）嵐ARASHI淚灑東京巨蛋。（非本場演唱會，翻攝自X）

愛哭鬼相葉雅紀同樣以感謝開場，他表示，1999年剛出道的時候，雖然曾經說過希望能夠掀起一場「嵐」（風暴），不過如今真的能夠讓「嵐」席捲世界，他認為全是每一個人的支持，才能夠讓他們見識到各式各樣的風景。他哭著說：「嵐是我人生的全部，能夠成為嵐真是太好了，能夠為佔據著我所有的嵐應援，真的非常感謝你們。」

隊長大野智回憶起自己從18歲就出道，直到現在真的過了很長一段時間，「4名成員竟然能夠支持、接受我這樣的隊長，正是因為有你們4個人，我今天才能夠站在這裡，真的非常感謝你們。」他強調，雖然嵐的活動將在今天結束，不過大家一起共同打造的「嵐」會繼續下去，而他也會好好珍藏著，繼續活下去。

嵐ARASHI表示「我們就是嵐」。（非本場演唱會，翻攝自X）嵐ARASHI表示「我們就是嵐」。（非本場演唱會，翻攝自X）

櫻井翔則是稱能夠作為嵐的一員，真的是非常開心，他回憶起，在2019年首次宣布休團時看到一個留言，內容說以後要把嵐放進寶箱裡面收好，2020年12月31日之後，嵐真的被放進了寶箱，到了去年5月才再次被拿了出來，「5個人各自拿著鑰匙把寶箱打開，打開之後就能看到這樣璀璨的風景。」

大野智（左起）、櫻井翔、二宮和也、松本潤、相葉雅紀結束作為嵐ARASHI的26年半的演藝生涯。（非本場演唱會，翻攝自X）大野智（左起）、櫻井翔、二宮和也、松本潤、相葉雅紀結束作為嵐ARASHI的26年半的演藝生涯。（非本場演唱會，翻攝自X）

「松本潤、二宮和也、相葉雅紀、大野智、櫻井翔。我們曾經是嵐，不對、我們就是嵐。」櫻井翔哭著說道，並回憶起從1999年開始，到現在這5個人一起衝破終點線，在這個百感交集之際，希望大家都不要忘記那像夢一樣的景色。

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