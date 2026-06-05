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限期15天～搭上「芒種」強運特快車！5星座順風疾駛、財氣貴人雙贏

6月5日芒種到！命理家提醒，「5星座」15天內逆風翻盤，名利雙收搭上奪冠特快車。（本報製圖）6月5日芒種到！命理家提醒，「5星座」15天內逆風翻盤，名利雙收搭上奪冠特快車。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕芒種逆襲預警！星座專家許睿光提醒，接下來15天的星象，驚現「破局引力」，他特別澄清，這是一個「有收穫，也要同時播種」的黃金轉折點，節氣「芒種」中的「芒」指的並不是芒果，而是有芒刺的作物（如大麥、小麥），象徵正值成熟、準備收割；而「種」則是指穀物（如晚稻）最適合播種的時間。

許睿光強調，有別往年，今年的「芒種」特別不一樣，今天起月亮走到水瓶座，直接與冥王星合相，同時跟雙子座的天王星擦撞出精彩的「三分吉利相」！這股宇宙能量代表著「破繭重生」與「突然的幸運轉機」。而在這波星象大洗牌下，將有5個星座直接坐上強運特快車！

◎第1名：水瓶座

．星象引力：月亮在命宮合相冥王星，並獲天王星的破局能量支持。

．強運指南：迎來「豁然開朗」的覺醒力量！過去卡關、委屈的事，在這天風向直接逆轉。這是讓你拿回人生主導權的強運，你的直覺與決斷力就是最強武器，大膽突破，全宇宙都會幫你。

◎第2名：雙子座

．星象引力：正值雙子月份，加上天王星在雙子座，與月亮、冥王星神隊友助攻。

．強運指南：個人魅力與話語權直接拉滿！這段時間特別容易遇到顛覆思維的「關鍵貴人」，帶來全新合作機會。單身者桃花運爆棚，極易在出其不意的場合，邂逅讓你心跳加速的命定正緣。

◎第3名：天秤座

．星象引力：同為風象星座，水瓶與雙子的星象能量將你的「財帛與創造力」推向高峰。

．強運指南：偏財運極強，特別適合跨界合作、經營自媒體或發展海外市場。那些靈光一閃的點子，只要敢付諸行動，都能變成白花花的銀子，大發跨海財！

◎第4名：摩羯座

．星象引力：月亮與冥王星在財帛宮與天王星共振。

．強運指南：過去默默耕耘、甚至不被看好的項目，將在芒種迎來「大收割」！工作上會有突如其來的獎金、新專案或升職機會。這是一波穩紮穩打、底氣十足的實質財運，地位將更加穩固。

◎第5名：牡羊座

．星象引力：水瓶座的月冥能量點亮朋友宮位，並與天王星強烈共振。

．強運指南：社群影響力大開！透過朋友、社團或網路圈子，將獲得意想不到的賺錢商機或重大利多。主動去聯繫、去破圈，驚喜的轉機就藏在人脈財裡！

星座專家許睿光指出，芒種這天，星象也釋放大利多，將帶來「破繭重生」與「突然的幸運轉機」。（許睿光提供）星座專家許睿光指出，芒種這天，星象也釋放大利多，將帶來「破繭重生」與「突然的幸運轉機」。（許睿光提供）

【星座專家 許睿光老師】

．專長：元辰宮解讀、占星術、塔羅、靈性解讀、催眠、色彩心理、前世今生解讀、身心靈整合諮詢

．經歷：《命運好好玩》節目專任老師、《什麼道理》節目專任老師、《大家來開運》節目專任老師、《開運鑑定團》節目專任老師

（註：以上升為主，太陽可參考）

☆命理說法僅供參考☆

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