百萬YouTuber跌落神壇 Ryu淚曝「代言全沒了」

Ryu說自己靠變賣家產維生。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕百萬YouTuber Ryu去年捲入夫妻雙出軌醜聞，後與日本妻子Yuma簽字離婚，扶正中國畫家小三的他，不到一年就宣布分手消息，後又因失言風波，讓Ryu形象跌落谷底。近日，Ryu透過影片說自己戶頭內僅剩下4萬日圓（約新台幣7900元），而且還變賣家產，靠打工維持生計。

曾是百萬YouTuber的Ryu曝光目前生活窘境。（翻攝自YouTube）

Ryu昨（4）日曝光的影片看起來很憔悴，他說自己現在存款幾乎見底，每個月還要繳13萬日圓（約新台幣2.5萬元）的房租，經濟狀況出現嚴重問題。形象崩壞的他，原本談好的贊助、代言全都被取消，這幾個月他靠著變賣收藏品、舊衣服才勉強能夠度日。

請繼續往下閱讀...

還好現在他已經找到工作，新工作室在酒吧擔任店長。

Ryu（右起）、前妻Yuma、Tommy鬧出的雙出軌風波，曾引起熱烈討論。（翻攝自YouTube）

Ryu是來自馬來西亞、居住在日本的YouTuber，他與前妻Yuma過去經營的頻道曾有百萬追蹤，隨著夫妻兩人雙出軌，鬧出四角戀風波，形象大受影響。曾經風光的他，現在一個月分潤拿不到5萬日圓（約新台幣9800元）。他坦承這次的低潮帶給他極大打擊，不過他強調自己沒有放棄希望，會繼續留在日本打拚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法