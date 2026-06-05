自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

百萬YouTuber跌落神壇 Ryu淚曝「代言全沒了」

Ryu說自己靠變賣家產維生。（翻攝自YouTube）Ryu說自己靠變賣家產維生。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕百萬YouTuber Ryu去年捲入夫妻雙出軌醜聞，後與日本妻子Yuma簽字離婚，扶正中國畫家小三的他，不到一年就宣布分手消息，後又因失言風波，讓Ryu形象跌落谷底。近日，Ryu透過影片說自己戶頭內僅剩下4萬日圓（約新台幣7900元），而且還變賣家產，靠打工維持生計。

曾是百萬YouTuber的Ryu曝光目前生活窘境。（翻攝自YouTube）曾是百萬YouTuber的Ryu曝光目前生活窘境。（翻攝自YouTube）

Ryu昨（4）日曝光的影片看起來很憔悴，他說自己現在存款幾乎見底，每個月還要繳13萬日圓（約新台幣2.5萬元）的房租，經濟狀況出現嚴重問題。形象崩壞的他，原本談好的贊助、代言全都被取消，這幾個月他靠著變賣收藏品、舊衣服才勉強能夠度日。

還好現在他已經找到工作，新工作室在酒吧擔任店長。

Ryu（右起）、前妻Yuma、Tommy鬧出的雙出軌風波，曾引起熱烈討論。（翻攝自YouTube）Ryu（右起）、前妻Yuma、Tommy鬧出的雙出軌風波，曾引起熱烈討論。（翻攝自YouTube）

Ryu是來自馬來西亞、居住在日本的YouTuber，他與前妻Yuma過去經營的頻道曾有百萬追蹤，隨著夫妻兩人雙出軌，鬧出四角戀風波，形象大受影響。曾經風光的他，現在一個月分潤拿不到5萬日圓（約新台幣9800元）。他坦承這次的低潮帶給他極大打擊，不過他強調自己沒有放棄希望，會繼續留在日本打拚。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中