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娛樂 電視

《豆腐媽媽》播出砍半傳片酬打六折...洪都拉斯認了減薪 爆演員群私下心聲

〔記者李紹綾／台北報導〕民視打破常規祭出史無前例的「雙八點檔」，宣布由柯叔元、韓瑜、白家綺主演的《阿松與阿暖》加入戰局，與洪都拉斯、謝瓊煖領銜主演的《豆腐媽媽》共同分配播出時段。外界盛傳《豆腐媽媽》因為播出時數縮減一半，導致演員場次減少、收入同步受到嚴重衝擊，部分演員私底下更是對酬勞分配頗有微詞，今（5日）洪都拉斯出席活動認了減薪：「也許拿八成。」據悉，演員片酬打六折。

蘇晏霈（左起）、宮美樂、洪都拉斯、柯叔元、韓瑜、白家綺合體包肉粽，為《豆腐媽媽》與《阿松與阿暖》造勢。（民視提供）蘇晏霈（左起）、宮美樂、洪都拉斯、柯叔元、韓瑜、白家綺合體包肉粽，為《豆腐媽媽》與《阿松與阿暖》造勢。（民視提供）

洪都拉斯被問減片酬一事，他直言：「一定會減的啊。演兩個小時跟演一個小時，演一個小時拿兩個小時的錢？民視若這麼樣的好的話，那就太棒了。哪有這麼好的單位？播一小時，給你兩小時的錢。」對於場次是否減少、能不能週休二日？他無奈說：「場次一定會減，但會不會週休二日我們不知道耶。應該說要看戲的走向，目前應該都還不知道。」

至於片酬是否遭砍半？洪都拉斯趕緊澄清，「沒有，目前還在尋找平衡點。還在找一個我們能夠接受的一個方式。」他也表示，這在台灣八點檔環境算是一個首創，大家樂觀其成，畢竟以前一條線拍下去，演員幾乎都沒時間休息，現在雙戲接棒可以讓觀眾在兩小時內看到兩種截然不同的風格。

白家綺（左起）、柯叔元、韓瑜出席《阿松與阿暖》宣傳活動。（民視提供）白家綺（左起）、柯叔元、韓瑜出席《阿松與阿暖》宣傳活動。（民視提供）

有傳減片酬讓演員抱怨聲連連，《阿松與阿暖》男主角柯叔元此時正好入座，洪都拉斯打趣笑稱：「有啊，叔元有跟我抱怨啊。」柯叔元順勢回：「我扛我扛，我都抱怨他都沒時間陪我打球。」用幽默化解了減薪抱怨的敏感話題。

蘇晏霈（左起）、宮美樂、洪都拉斯、柯叔元、韓瑜、白家綺合體包肉粽，為《豆腐媽媽》與《阿松與阿暖》造勢。（民視提供）蘇晏霈（左起）、宮美樂、洪都拉斯、柯叔元、韓瑜、白家綺合體包肉粽，為《豆腐媽媽》與《阿松與阿暖》造勢。（民視提供）

但被問到兩部戲接力播出，要扛起民視黃金時段，有無收視壓力時，洪都拉斯笑喊：「一定有壓力啊！像柯叔元就沒有壓力。因為《阿松與阿暖》的酬勞都領完了，我們《豆腐媽媽》還沒領到啊！」柯叔元立刻接招：「不只領了，還快花完了。」引起全場大笑。

蘇晏霈（左起）、宮美樂、洪都拉斯、柯叔元、韓瑜、白家綺合體包肉粽，為《豆腐媽媽》與《阿松與阿暖》造勢。（民視提供）蘇晏霈（左起）、宮美樂、洪都拉斯、柯叔元、韓瑜、白家綺合體包肉粽，為《豆腐媽媽》與《阿松與阿暖》造勢。（民視提供）

事實上，洪都拉斯與柯叔元擁有超過30年的深厚交情，私底下早就熟到可以互相拆台。柯叔元表示，洪都拉斯是他在演藝圈最好的朋友，兩人彼此太了解，他不忘調侃洪都拉斯：「我30多年前認識洪哥的時候，他膽子很大。他現在已經沒有膽，他割掉了。所以你們不要再嚇他了，好不好。他膽結石開刀把膽割掉了啦！」洪都拉斯在旁邊苦笑自招：「十幾年前膽結石。痛到在地上打滾。」柯叔元驚訝說：「啊！你沒有膽這麼久喔？膽沒有了，肝就會不好，所以我很擔心，他又要領敬老卡了，所以你們不要再氣老人家了。」

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