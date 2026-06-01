【6/1～6/7星座錦囊】3星座財神爺直達戶頭！ 3星座鐵公雞護體

「知運」才能掌運、知進退！6月第一週「12星座錦囊」必收！（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕進入6月首週，隨著股市大熱及年中除權息旺季來臨，雖然帶來利多消息，但不少攸關荷包與民生的新制上路，也讓人們對物價持續上漲十分有感。

星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，本週2個重要星象象都和「心理防災」有關，一是「6/2水星進巨蟹」掌管邏輯與溝通的水星掉入感性的巨蟹座，導致理智線全面斷裂，改由「心情」主導世界；二是「6/5婚神星在水瓶逆行」，掌管長期伴侶與契約關係的婚神星，在崇尚獨立的水瓶座「倒退嚕」，引爆情感地雷。

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至於財運方面，雙子、天秤、射手3個星座入列「正財開掛組」；雙魚、巨蟹、天蠍則是靠直覺帶來偏財驚喜。至於其他6個星座，則分屬「鐵公雞防漏財組」及「低調沉潛防摔組」。

【第1組：好運爆棚組（雙子座、天秤座、雙魚座）】

♊ 雙子座

．事業：這週大腦CPU直接升級到最新規格，轉得比電風扇還要快！危機處理能力一流，完全是收割戰功的黃金週。注意幽默跟白目往往只有一線之隔，一不小心把同事氣哭，背後放你冷箭。

．感情：單身者桃花運好到像去傳統市場挑菜，社交軟體叮叮咚咚響個不停。有對象的，另一半這週覺得你特別幽默、特別有魅力。

．財運：這週完全是「靠嘴巴含金」的格局。如果你是做業務、提案、搞自媒體、或是靠朋友牽線的副業，這週合約或訂單會啪啪啪接不完，正財偏財一起手牽手走進你的戶頭。但需注意本週賺得多、手也癢得快。

．健康：問題還是出在熬夜，精神狀態太亢奮，導致大腦到了深夜還在開派對，嚴重失眠。晚上10點後請放下手機。

．幸運數字：5、11、36

．幸運色：亮黃色、草地綠、灰色

♎ 天秤座

．事業：職場上「萬人迷」。貴人運好到爆炸，但也要小心，一些需要對數字、對條款的細節一旦沒對好，易在合約或公文上吃悶虧，到時候貴人也救不了你的粗心。

．感情：單身者自帶Spotlight，各種社交場合、朋友聚會請務必打扮漂亮出門營業，本週氣場非常吸引正緣。有對象的，兩個人這週默契好到一個眼神就能心領神會，感情黏稠度創新高。

．財運：過去以為已經死透的投資標的，這週可能會突然回光返照、讓帳面好看很多。另外，這週很有「長輩緣」或「客戶緣」，容易有人主動送禮、請客吃大餐。

．健康： 局太多、吃太好，導致胃食道逆流跟腸胃負擔大。沒事少喝點手搖飲，多吃點綠色蔬菜。

．幸運數字：7、21、33

．幸運色：天藍色、粉色、純色系

♓ 雙魚座

．事業：因水星進巨蟹，光憑「直覺」跟「對人性的洞察」，就能精準猜到客戶要什麼、主管在不爽什麼。你的溫暖與同理心讓你在這週人緣好到爆，大家都想找你訴苦，無形中累積了大量職場政治資本。

．感情：單身者，那種「驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」的粉紅泡泡會瞬間炸裂。有對象的，另一半這週對你簡直百依百順，看你的眼神充滿了憐愛，適合來一場深度的靈魂對話，把以前不敢聊的疙瘩講開，感情直接大升溫、原地老夫老妻。

．財運：偏財運是12星座裡數一數二的。很久沒對的發票趕快拿出來對，或是公司有什麼抽獎、摸彩的活動，這週你的運氣都可以期待一下，容易有意外的小錢財進帳。

．健康： 代謝變得有點慢，近期要多運動，不然你連呼吸都會胖

．幸運數字：9、15、53

．幸運色：海軍藍、夢幻紫、烈焰紅

【第2組：沒事就是好事組（巨蟹座、天蠍座、射手座）】

♋ 巨蟹座

．事業：水星這週正式進入本命宮，終於從過去那個「隱形人」的狀態走出來，能見度大大提高！開會時大家都想聽你的意見，你的發言也變得很有份量，是一個適合展現主導權、拿回工作主控權的好時機。

．感情：單身者，保護殼請別蓋得比台北101還要高。有對象的，這週極度容易PUA（情勒）另一半，不要在那邊搞「你如果愛我，你就應該猜得到我在生什麼氣」的猜謎遊戲，對方不是你肚子裡的蛔蟲，有話直說，不然對方只會覺得你又在莫名其妙發神經。

．財運：在自己最熟悉的專業領域裡穩定進帳，正財運四平八穩，該你的絕對少不了。需注意「情緒性消費」。

．健康： 壓力大直接反應在消化系統上，胃部容易脹氣、消化不良。吃飯時請放下手機，細嚼慢嚥。

．幸運數字：2、43、99

．幸運色：珍珠白、大地色、卡其色

♏ 天蠍座

．事業：洞察力依舊維持在高水準，職場上誰在搞鬼、誰在打混摸魚，一眼就能看穿。只要你保持按部就班的節奏，把自己的事情做好，這週基本上不會有什麼大風大浪能吹倒你。這週大環境水星巨蟹，八卦傳得極快，小心最後迴力鏢直接砸在你自己臉上。

．感情：單身者是個搞曖昧高手，但本週極度容易遇到那種「段位比你更高、心思比你更深」的對手。你以為你在釣魚，結果發現自己才是被放長線的魚，小心被反將一軍、搞得自己得失心太重。有對象的，醋罈子有打翻的跡象，稍微給對方一點自由跟呼吸的空間，逼得太緊只會把人推遠。

．財運：適合做一些長期的、穩健的理財規劃。這週你的直覺能幫你篩選出一些不錯的投資標的，適合放長線釣大魚。但需注意這週若有朋友、甚至是熟人開口跟你借錢，或是找你當保人，請一律哭窮、拒絕。這週把錢借出去，基本上就是肉包子打狗，有去無回。

．健康：睡眠品質不是很好，大腦放不鬆，晚上容易做一些奇奇怪怪的惡夢，導致白天起床身體比睡前還要累。

．幸運數字：8、21、60

．幸運色：純黑、寶藍色、鐵灰色

♐ 射手座

．事業：活力滿滿、熱血沸騰，腦袋裡有一大堆全新的宏偉計劃想要趕快推行，恨不得一天當48小時來用，執行力在外人看來還是很驚人。但需注意別把步調拉太快、衝太猛，不僅得不到掌聲，還會被周圍的人覺得你在「出風頭」、「不合群」。

．感情：單身者，用力過猛的結果，就是人家只把你當成「幽默好笑的好兄弟／好姐妹」，完全缺了那臨門一腳的電火花，很難走進曖昧。有對象者，婚神星在水瓶座逆行，這會讓你內心那種「想要逃避束縛」的野性死灰復燃。

．財運：所謂「動中生財」，這週多出差、多往外跑、多跟外縣市甚至國外的客戶聯絡，會幫你開闢意想不到的全新財源。需注意交通失財問題，極度容易吃到超速、違停的交通罰單；或者是你的愛車這週容易鬧脾氣，會有一筆突如其來的維修花費。

．健康：注意大腿、膝蓋或是腰部容易拉傷，去健身房前請把暖身做足。

．幸運數字：3、41、72

．幸運色：橘金色、青草綠、亞麻金

【第3組：萬事注意組】

♈ 牡羊座

．事業：戰鬥力爆表，如果遇到要跟人吵架、爭取預算的場合，你絕對不會輸。但換句話說，這週的你就像一顆移動的活體炸彈，看身邊的每個人都不順眼，動不動就想跟人單挑。

．感情：單身者，遇到喜歡的對象時，追人方式別太過粗暴猛烈。有對象的，這週家裡的氣壓低到讓人窒息，控制牌氣為上。。

．財運：這週沒有任何偏財運，請收起投機心態，老老實實出賣體力跟時間，更別衝動購物。

．健康：情緒引發的各種毛病，要特別留意背部，脊椎，腰部的問題，找時間去大醫院檢查一下吧。

．幸運數字：15、67、82

．幸運色：泡泡粉、土耳其藍、鵝黃色

♉ 金牛座

．事業：耐力很夠，就算職場環境再亂、突發狀況再多，你還是能像一頭老牛一樣，硬著頭皮把該交的差交出去。需注意「計劃趕不上變化」，請收起牛脾氣，學會靈活轉彎，一直死守原本的規矩只會讓自己內傷吐血。

．感情：單身者，社交節能模式全面關閉，覺得談戀愛真的好累、猜心好麻煩。有對象的，兩個人這週極度容易進入「世紀冷戰」，適時給對方一個台階下吧。

．財運：先別想著怎麼賺大錢，只要能死死守住你的錢包、不漏財，你就是這週的理財贏家。這週跟家裡的3C產品、家電用品磁場不合，須注意可能會有筆不得不花的「維修大失血」。

．健康：注意呼吸道感染、喉嚨發炎；另外，睡姿不好極度容易導致嚴重落枕，這週脖子請小心。

．幸運數字：14、58、77

．幸運色：檸檬黃、火龍果紅、釋迦綠

♌ 獅子座

．事業：這週磨練心智的修煉期。雖然大環境讓你憋屈，但這也逼著你必須回頭去檢視自己工作上還有哪些基本功沒有打扎實。低調沉潛是這週的王道。記住，面子這週不值錢，把實權抓在手裡比較重要。

．感情：單身者，眼睛請擦亮一點，這週你身邊冒出來的桃花，極度容易是那種「表面看起來光鮮亮麗、開名車拿名牌，實際上滿嘴謊言、渣到不行的軟爛情人」。有對象的，這週你內心那種小公主／小王子的玻璃心也在發作。

．財運：靠著你以前累積下來的、真正挺你的鐵桿人脈，這週可能會有一些零星的接案機會或外快可以賺；需注意意外開銷，建議把錢全部省著，抓緊。

．健康：注意心血管系統。沒事不要熬夜看球賽或刷手機，容易有胸悶、心悸的狀況發生。

．幸運數字：4、19、31

．運色：沉穩藍、低調紫、神秘黑

♍ 處女座

．事業：你無人能敵的細心和超強的排程能力，在亂成一團的本週，還是能幫你自己建立一條安全的護城河，至少你的工作進度不會落後。注意本週職場上的人際關係，能會讓你心力交瘁到想遞辭呈。

．感情：單身者，挑剔雷達這週開到最高規格，看每個人都覺得有缺點，看誰都不順眼的結果，就是你這週注定繼續「憑實力單身」。有對象的，收起你的指揮欲，本週少動嘴，多動手。

．財運：鐵公雞特質會救了你。驚人的記帳能力跟省錢功力，讓你把每分錢都花在刀口上，省下來的錢就是你這週賺到的。

．健康：注意多喝水，食物一定要清淡，女生容易有婦科的問題，男生要多注意過敏找上身。

．運數字：22、64、72

．幸運色：灰褐色、大地棕、琥珀色

♑ 摩羯座

．事業：抗壓性是12星座之冠，這週正好是你展現什麼叫「打不死的蟑螂」的時刻，高層會看到你默默耕耘的堅韌態度。但這週肩膀上的壓力，也沉重得像坐了一個人一樣，職場對手來勢洶洶，或易遇上牽涉到利益、資源分配不均的爛事。請給自己多一點的信心，沒什麼好怕的，改變不一定是壞事，有可能是你的轉機。

．感情：單身者，本週家裡長輩、阿姨熱心介紹的相親對象，可能會無聊、古板到讓你白眼翻到後腦勺。有對象的，平常對你嘴賤的另一半，這禮拜竟然是你的精神支柱，情緒價值給到滿，挺你到底！

．財運：這週就是穩穩地、死死地拿著你的死薪水，偏財運差到去買刮刮樂連中一百塊都很難。千萬不要聽信什麼小道消息、或者是看網路社團討論就盲目跟風入場，這週小心當韭菜。

健康狀態： 注意皮膚因為免疫力下降而出現過敏、長疹子的狀況。出門一定要防曬，你最近

．幸運數字：8、11、42

．幸運色：嫩粉、沙米色、奶茶色

♒ 水瓶座

．事業：腦袋充滿各種超越時代的前衛想法，但別忘了這週大家腦袋都在進水（水星巨蟹），跟他們聊火星計畫是沒用的，多講點接地氣的人話。

．感情：單身者，容易在網路上遇到那種非常聊得來、靈魂共鳴度極高，但一聊到見面、或者是承諾穩定關係就開始東躲西藏。搞得你每天七上八下，最後發現對方根本只是個海王。有對象的，本週進入極度自閉冷淡期。

．財運：偏財運走一條奇特路線。適合靠著你的冷門小聰明，或者是把家裡不用的二手廢物放上網拍賣，反而能幫你賺到一筆不錯的私房錢。

．健康：心神不寧導致恍神，走在路上請看路，本週腳踝、腳趾頭極度容易扭傷或撞到桌腳。

．幸運數字：4、17、49

．幸運色：螢光綠、蜂蜜杏、裸金色

☆命理說法僅供參考☆

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