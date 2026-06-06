全台灣都在問！45歲孫淑媚公開整形醫師：要掛號找他們

孫淑媚北流開唱自爆凍齡祕密。（華貴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕45歲台語歌后孫淑媚近來因為凍齡美貌掀起話題，今晚她在北流舉辦首場「MAY好三十」演唱會，細數出道30多年來的音樂歷程。她在台上自爆自己的「整形醫生」，「最近大家都在問誰是我的醫生？其實醫生有來現場，醫生就在這。」隨後秀出爸媽穿上醫師袍的照片，逗得全場觀眾笑翻。

演唱會孫淑媚以快歌《我要閃閃爍》揭開序幕，她身穿紅色戰袍自信登場，大銀幕同步播放她歷年音樂作品，隨後她經典重現《不通將阮放》、《痴情歌》、《愛情看透透》等經典，短短20分鐘勾起粉絲滿滿的回憶。

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孫淑媚曬出爸媽穿醫師袍的照片。（翻攝影片）

向歌迷打完招呼後，孫淑媚特別介紹父母，她笑稱：「他們是孫醫師跟王醫師，右邊這個醫生（指爸爸）很嚴肅，感覺好像要打人，現在大家都知道我的醫生了，如果要掛號找他們。」還打趣表示，爸媽現在去報考醫學院應該還來得及。

孫淑媚今晚在北流開唱。（華貴娛樂提供）

緊接著孫淑媚演唱30年前參加《21世紀新人歌唱排行榜》時挑戰的《桂花巷》，大銀幕上同步出現14歲時的自己，跨越時空同台合唱，場面動人。在演唱《思念你的歌》時，她坐上花鞦韆緩緩升空，浪漫氛圍瀰漫全場。她還感性表示：「45歲要唱14歲的歌真的很辛苦，我練了很久。這段路還好有你們陪我，謝謝你們。」

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